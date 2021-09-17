Çin'den Mars İçin Hipersonik Uçak Hamlesi!

Çin'deki bilim insanları, gelecekte Mars'ta seyahat etmek için hipersonik uçak geliştirilmesinin yararlı olabileceğini ileri sürdü ve araç için çalışmalara başlandı. Çalışmada yer alan ekip, uzay aracının ağırlığı ve hızı da dahil olmak üzere bir dizi bilgi paylaştı.

Çin'in Mars'a Özel Geliştirdiği Hipersonik Uçak Özellikleri Neler?

Ekibe göre aracın ağırlığı yaklaşık 500 kilogram olacak. Araç ayrıca 5 bin kilometre yüksekliğe de ulaşabilecek. Buna ek olarak ses hızından 5 kat daha hızlı olacağı belirtildi. South China Morning Post'a göre ekip şu anda sesten 5 kat daha hızlı seyahat etmede faydalı olabilecek insansız hava aracı için çalışmalara çoktan başladı.

Projenin henüz erken aşamada olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu, projenin somut bir hale gelmesi için birkaç yıl daha olduğu anlamına geliyor. Bu planların hayata geçirilmesi için ekibin önünde hala birkaç on yıl olduğu düşünülüyor.

Drone gelişiminde yer alan ve Beihang Üniversitesinde çalışan Xu Xu, Kızıl Gezegen'deki ilk hipersonik uçuşun 30 yıl içinde gerçekleşemeyebileceğini çünkü pek çok teknik sorunun çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Hipersonik insansız hava aracı ile ilgili başka bir soru işareti de aracın Dünya'nın mı yoksa Mars'ın ses hızından daha hızlı seyahat edeceği oldu. NASA'ya göre Kızıl Gezegen'de ses hızı yaklaşık 540 mph, Dünya'da ise bu yaklaşık 760 mph denk geliyor. Her ikisinin de oldukça hızlı olduğunu belirtmek gerekiyor.

Projenin ana hedefi, yakın gelecekte olası Mars kolonileri arasında seyahat etmeyi kolaylaştırmak olarak açıklandı. Kolonileri bir arada tutmanın seyahati kolaylaştırmaktan geçmesinden ötürü bunun son derece faydalı olduğu düşünülüyor.

Hipersonik drone ile hedefin bir kısmı, gelecekteki potansiyel Mars kolonilerini birbirine bağlamaya yardımcı olmaktır. Bu topluluklar muhtemelen Kızıl Gezegenin yüzeyine yayılacaklardır, bu nedenle aralarında seyahat edebilmek kaynakları paylaşmak için faydalı olacaktır.

SCMP (South China Morning Post) tarafından sağlanan bilgilere göre Çin'in geliştirmekte olduğu hipersonik uçak 2045 tarihine kadar fırlatmaya hazır hale gelebilir. Bilim insanları, projenin bu yıla kadar önemli bir ilerleme kaydedilmesini ve deneme aşamasına hazır hale gelmesini umuyor.