Bilim İnsanları: "Mars'taki İlk Astronot Kadın Olmalı"

Son yıllarda yeniden alevlenen uzay çalışmalarının bir numaralı hedefi bu sefer Mars. Hem SpaceX gibi özel şirketler hem de NASA gibi ülke kurumları, Mars yolculuğu için daha şimdiden astronot seçim çalışmalarına başladı.

Yakın zamanda Scientific Reports'ta yayımlanan bir makaleye göre Mars'taki ilk mürettebatın kadınlardan oluşması gerekiyor. Peki, neden?

Erkekler Daha Fazla Kaynak Tüketiyor

İlk defa erkekler ile başlayan uzay yolculuğu çalışmaları, ilerleyen yıllarda kadın astronotların da Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yer almasıyla birlikte cinsiyet açısından daha eşitlikçi bir yapıya kavuşmuştu. Ancak bilim insanlarına göre şimdiye kadar uygulananın aksine Mars görevinde yalnızca kadın astronotlardan destek alınmalı.

Fransa'daki Mekansal Fizyoloji Tıp Enstitüsü'nde çalışan Jonathan P. R. Scott'un önderliğinde araştırmalarını yürüten ekip, erkek astronotların kadınlara kıyasla çok daha fazla kaynak tükettiğini saptadı.

Buna göre erkeklerden oluşan bir ekipte kadınlara kıyasla toplam enerji tüketimi %30, oksijen tüketimi %60, karbondioksit üretimi %60 ve su ihtiyacı %17 oranında artış gösteriyor.

Mars görevi gibi aylarca sürecek bir görevde her türlü kaynak tasarrufu, astronotların çok daha sağlıklı bir şekilde Kızıl Gezegen'e ayak basmasını ve orada yaşamlarını sürdürmesini sağlayabilir.

Ağustos 2022 verilerine göre uzaya çıkan toplam 621 astronottan yalnızca 70 tanesi kadınlardan oluşuyordu.