Mars'taki İlk Yerleşke Bu Şekilde Görünebilir

Mars'taki ilk insan yerleşkesinin aşağı yukarı nasıl görünebileceğini merak ediyor musunuz? O zaman 158 metrekarelik üç boyutlu yapı tasarımı, aklınızdaki soru işaretlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. İşte konu hakkında merak edilen detaylar!

Mars'taki İlk İnsan Yerleşkesi Nasıl Görünecek?

Bjarke Ingels Group ve ICON arasındaki iş birliği kapsamında tasarlanan ve oluşturulan Mars Dune Aplha, NASA tarafından Mars'taki günlük yaşamın nasıl olacağına yönelik bazı testler sıasında kullanılacak. Peki Mars'taki ilk yerleşkeden neler beklemelisiniz?

Geliştirici şirketlerden birisi olan ICON, söz konusu habitatın uzun süreli bilim görevlerinde ortamı simüle edebilmek amacı ile kullanılacağını açıkladı. Ayrıca geniş kapsamlı simülasyonlar için toplamda 1.700 metrekarelik yapıların inşası da devam ediyor.

ICON konu hakkında yaptığı açıklamada, "Gelecekteki uzay araştırma habitatları, büyük miktarlardaki malzemelerin taşınmasından doğan zorlukları önlemek için 3D yapı teknolojisi ile basılma potansiyeline sahiptir. Bu da maliyet açısından önemli bir avantaj." ifadelerini kullandı.

Peki siz bu yapı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Mars'taki ilk yerleşkeler nasıl görünecekler ve nasıl olacaklar? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.