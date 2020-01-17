Mars'ın Kutup Bölgesinden Harika Fotoğraflar Geldi

Avrupa Uzay Ajansı tarafından bir süre önce Mars yörüngesine gönderilen Mars Express isimli uydu, muhteşem fotoğraflar gönderdi. Mars'ın kutup bölgelerinde çekildiği söylenen görseller, görenleri büyülemeyi başardı.

Mars'ın Kuzey Kutubu bölgesinde çekilen fotoğraflar direkt olarak buz tabakasını gözler önüne sererken, buzun yanı sıra dibi görünmeyen çukurların, güçlü rüzgaların hatta fırtınaların izlerini bizlere göstermeyi başardı.

Güneş Sistemi içerisindeki onca gezegen arasında Mars, mevsim döngüsü olarak Dünya'ya en yakın gezegen olarak gösteriliyordu. Her ne kadar bir Mars yılı, bir Dünya yılının neredeyse iki katı olsa da Dünya'da yaşadığımıza benzer mevsim geçişleri görülebiliyordu.

Yıl içerisinde büyük değişimler yaşayan Mars Kuzey Kutbu bölgesi, genellikle kaymaya müsait buz tabakaları ile kaplıdır. Kış aylarına kadar genellikle su buzu ile kaplı olan kutup bölgesi, kış aylarında sıcaklığın -143 derecelere kadar düşmesi sonrasında karbondioksit buzlanması ile örütülür. CO2 buzlanmasının kalınlığı ise kimi zaman 2.5 metreyi bulabilir.

Aşırı buzlanma zamanlarında oluşan karbondioksit bulutları ise kutup bölgesini örterek, Dünya'dan gönderilen cihazların görüntü almasını engelleyebilirler.

Mars'ta yüksek çözünürlüklü kamera

Mars Express uydusunun üzerinde High Resolution Camera (yüksek çözünürlüklü kamera) adı verilen ve büyük ölçekçi çekimler yapabilen kamera sistemleri yer alıyor. HRC, 10 metreye kadar yaklaşabiliyor ve net görseller çekebiliyor.

Yine aynı uydunun üzerinde yer alan Super Resolution Camera ise 2,5 metre yüksekliğe kadar yaklaşarak, neredeyse yere inmiş kadar net pozları Dünya'ya gönderebiliyor.

Mars Express uzay aracı 2003'ten beri Mars'ın etrafında dönüyor. O zamandan bu yana Mars'ın tüm yüzeyini HRSC ile 10 metre / pikselde ve SRC ile 2 metre / pikselde alanları seçiyor.