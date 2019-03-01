Mars'ın Yüzey Altı Sularına Dair İlk Kanıt Bulundu

Mars’ın gezegen boyunca yayılan su sistemine dair en büyük kanıt bulundu. Keşfedilen 24 kraterin yeraltında bir zamanlar su olduğunu kanıtladığı ve bunun Mars'ta yaşam aramaları için önemli bir kilometre taşı olduğu belirtildi.

Mars her zaman çorak ve kumlarla kaplı bir gezegen değildi: Daha önce yapılan kimi araştırmalar, gezegenin yüzeyinin altında oldukça büyük su kaynakları olduğunu ortaya koymuştu. Bulunan yeni bir kanıt ise Mars’ın yüzey altı sularının varlığına dair ilk coğrafik delili karşımıza çıkardı. Yapıla keşif ile ilerleyen yıllarda yapılacak Mars’ta hayat arama çalışmalarının önemli bir ivme kazanacağı ifade edildi.

Avrupa Uzay Ajansı tarafından 2003 yılında Mars’ın yörüngesine gönderilen yüksek çözünürlüklü kameralarla donanmış Mars Express Orbit uydusunu kullanan bir grup Utrecht Üniversitesinden bir grup bilim insanı, Mars’ın yüzeyini ayrıntılı olarak incelediler. Mars’ın yüzeyinde diğerlerinden farklı 24 krater keşfeden araştırmacılar, bu kraterlerin Mars’ın yeraltı sularının bir zamanlar aktığının göstergesi olduğunu dile getirdiler.

Yaptıkları araştırmanın detaylarını Journal of Geophysical Research: Planets isimli akademik dergide yayınlanan bilim insanları, elde ettikleri sonuçların Mars’ın yüzeyinin 4,000 ila 5,000 metre altında hala su olabileceği gösterdiğini de aktardılar.

Araştırmanın başındaki isim olan Francesco Salese, “Mars başta böyle bir gezegen değildi; iklim değiştikçe yüzey suları havuzlar ve yeraltı akıntıları oluşturmak adına yüzeyin altında kaldılar. Araştırmamızda bu suların izlerini aradık ve bulduğumuz kraterler ile bunların varlığını ilk kez coğrafik kanıtlarıyla insanlığa gösterdik” dedi.