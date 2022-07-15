Mars'ın Ingenuity Helikopteri Kış Uykusuna Yattı

NASA'nın Mars helikopteri, Kızıl Gezegen'in yüzeyindeki çığır açan operasyonlarına ara veriyor. Ingenuity'nin misyonunu yöneten Güney Kaliforniya'daki NASA'nın Jet Propulsion Laboratory (JPL) ekibi, 14 Temmuz Perşembe günü Dünya dışı bir dünyada elektrikli uçuş yapan ilk uçak olan Ingenuity'nin önümüzdeki birkaç hafta boyunca operasyonlarını duraklatacağını duyurdu.

Mars helikopteri önümüzdeki birkaç hafta için mola veriyor. Mars'ta kış ve toz mevsimi var, bu da Ingenuity'nin pillerini şarj etmek için daha az güneş ışığına sahip olabileceği anlamına geliyor. Bu nedenle Ingenuity bir süre dinlenecek ve NASA'nın tahminlerine göre Ağustos ayında yeniden görevlerine devam edecek.

Mars Fırtınaları Güneş Enerjisini Engelliyor

Dünya gibi Mars da yörünge düzlemine göre hafifçe eğik bir eksene sahip, yani bir yıl boyunca farklı miktarlarda güneş ışığı gezegenin kuzey ve güney yarım kürelerine ulaşıyor ve gezegene farklı mevsimler veriyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde Mars kışı, havada daha fazla toz olmasına neden olacak ve bu da güneş ışığını engelleyeceği için Ingenuity'nin yeniden şarj olması için biraz beklemesi gerektiği anlamına geliyor.

Diğer Mars helikopterleri de Mars kışında benzer duraklamalar yapmak zorunda. Çin'in Zhurong gezgini 18 Mayıs'ta Ingenuity ile aynı nedenden dolayı kış uykusuna yattı ve NASA'nın Opportunity gibi geçmişteki araçlarının ömrü de aynı şekilde kış aylarında Kızıl Gezegen'deki zorlu koşullar nedeniyle tehdit altındaydı. (Aslında güneş enerjisiyle çalışan Opportunity, 2018'de güneşi engelleyen dev bir toz fırtınası tarafından kullanılamaz hâle geldi.) Yine de NASA mühendisleri, hava koşulları izin verirse Ingenuity'nin güvenli ve sağlam bir şekilde çıkacağından eminler.

Ingenuity bugüne kadar toplamda 55 dakikalık toplam 29 uçuş gerçekleştirdi ve yalnızca beş uçuştan oluşan orijinal planlanan misyonunu çoktan aşmayı başardı.