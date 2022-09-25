Mars'ın İnteraktif Haritası Paylaşıldı

Keyifli interaktif Mars haritası, Perseverance uzay aracı ile gezintiye çıkmanızı sağlıyor. Harita, 2022 Europlanet Bilim Kongresi'nde Freie Universität Berlin'den Sebastian Walter tarafından sunuldu.

Walter haritayla ilgili şu ifadelerde bulundu:

"Harita, mevcut farklı temel veri kümeleri arasından seçim yapabileceğiniz etkileşimli bir arayüz ile Mars'a gelecekteki bir ziyareti planlamak için mükemmel bir araçtır. Bazı yokuşlar oldukça dik, bu yüzden çok fazla oksijen tüketiminden kaçınmak istiyorsanız dikkatli olun. Gelecekteki Mars yolculuğunuzdan ne bekleyeceğiniz konusunda gerçek bir fikir edinmek için tam ekran 3D görünümüne girmek veya Sanal Gerçeklik cihazınız varsa tamamen sürükleyici bir ortama girmek için yol noktası işaretçi sembollerinden birine tıklayabilirsiniz. Yakında durursanız Perseverance'ın seslerini bile dinleyebilirsiniz."

Haritanın Yalnızca Bilim İnsanlarına Açılması Planlanıyordu

Harita verileri, Mastcam-Z kamerasından alınan görüntüler ve SuperCam cihazından gelen sesler gibi Perseverance tarafından kaydedilen verilerin ve haritanın temel katmanını oluşturan yörüngelerden alınan verilerin bir kombinasyonunu sunuyor. Bu yörünge verileri, her ikisi de yüzeyin yüksek çözünürlüklü görüntülerini yakalamak için kullanılan Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars Express ve NASA'nın Mars Keşif Orbiter'inden geldi.

Walter'a göre harita başlangıçta profesyonel bilim insanları için tasarlanmıştı ancak daha fazla veri ekledikçe araştırma ekibi halkın da erişmesinin eğlenceli olacağını fark etti.

Siz de buradan Mars'taki Jezero Krateri'nde keşfe çıkabilirsiniz.