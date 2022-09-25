Mars Keşif Aracı InSight Lander'in Kaderi Hava Durumuna Bağlı

NASA'nın Mars keşif aracı InSight Lander'a ne olacağı bir süredir belirsizliğini koruyor. Mars araştırma aracı, iniş aracındaki arızalardan tozla kaplı güneş panellerine kadar pek çok soruna sahip. Bu yılın başlarında NASA, InSight'ın ölmekte olduğunu ve uzay ajansının onu kurtarmak için hiçbir planı olmadığını paylaşmıştı. Şimdi ise yeni gelen açıklamalar, InSight'ın hayatta kalmasının tamamen Mars hava durumuna bağlı olduğunu söylüyor.

NASA'nın InSight Lander'i bu yılın başlarında Mars yüzeyinde son selfie'sini çekti. Mars tozuna bulanmış olmasına ve gücünün bitmesine rağmen NASA, iniş aracını mümkün olduğu kadar uzun süre çalıştırmaya karar verdi. InSight Lander'ın ne kadar süre hayatta kalacağı belli değil ancak her şey havanın ne kadar kötü olup olmayacağına bağlı.

NASA Geçtiğimiz Aylarda InSight'ı Ölüme Terk Etmişti

NASA, InSight'ın görevini sürdürmesinden birkaç ay önce nihayet vazgeçtiğinde uzay ajansı, tozun güneş panellerinin kalan parçalarını tamamen kaplamasının an meselesi olduğunu söylemişti ancak InSight bir şekilde çalışmaya devam ettiği için şu anda Mars'taki hava durumu onun için gayet konforlu gibi görünüyor.

Ek olarak şu anki gidişata göre NASA, InSight'ın Ocak ayına kadar hayatta kalabileceğini söylüyor ama havanın son birkaç haftadaki kadar sakin kalması gerekiyor.

Şu anda InSight'ın güç üretme yeteneği iki temel şeye dayanmakta: güneş panellerindeki toz ve havadaki toz miktarı. Bir toz fırtınası başlarsa InSight'ın hayatta kalmasını büyük ölçüde tehdit edecek çünkü güneş panellerine daha fazla toz yapışacak ve havayı da tozla dolduracak.

İyi hava koşulları ve atmosferdeki düşük toz seviyeleri ile dayanmaya devam edebilirse InSight Lander önümüzdeki birkaç ay boyunca hayatta kalabilir ancak InSight Lander'ın bu sürenin ötesinde hayatta kalma şansı şu anda imkânsızın eşiğinde.