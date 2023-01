NASA'nın Mars Keşif Aracı Tarihi Bir Görevi Tamamladı

NASA'nın Perseverance Mars keşif aracı, göreve başlamasının üzerinden altı haftadan kısa bir süre geçtikten sonra uzay ajansının "insanlığın başka bir gezegendeki ilk numune deposu" olarak adlandırdığı çalışmayı tamamladı.

Depo, Perseverance'ın uzak gezegene ulaşmasından bu yana geçen iki yıl içinde topladığı Mars kaya ve toz örnekleriyle dolu 10 titanyum tüpü içeriyor. İşlerin nasıl sonuçlanacağına bağlı olarak, bunlar başka bir NASA görevi tarafından toplanabilir ve Dünya'ya geri gönderilebilir.

Daha açık olmak gerekirse depo bir bina benzeri bir yapı değil, hatta bir tür kutu bile değil. Sadece NASA tarafından numunelerin depolanması için seçilen açık bir arazi parçası. Perseverance, Aralık ayında depo için 18,6 santimetre uzunluğundaki ilk tüpü yerleştirdi ve ardından sonuncusu geçtiğimiz günlerde yerleştirilen dokuz tüp daha eklendi. Mars tozuyla kaplanma ihtimaline karşı her bir tüpün yeri dikkatle haritalandırıldı.

Perseverance her toplama alanından iki örnek topladı. Bir set depoya yerleştirilirken diğer set gezgin üzerinde kalmaya devam ediyor. Şu anda 2030'ların başında yapılması planlanan "Mars Örnek Dönüşü" görevinde, Perseverance'dan örnekleri toplamak için bir robot kullanılması, küçük bir kapsüle aktarılması, bir rokete yerleştirilmesi ve Dünya'ya geri gönderilmesi planlanıyor.

