Mars'tan Getirilen Örnekler Yeni Pandemiye Yol Açabilir

Mars örnekleri yeni pandemiye sebep olur mu? Mars 2020 misyonu kapsamında Mars'a fırlatılan Perseverance gezgini, en geç on yıl içerisinde Mars örneklerini dünyaya gönderecek. Bu örnekler, insanların bilmediği patojenlere sahip olabilir.

NASA'nın Perseverance gezgininde yer alan 43 metal tüp, ilk örnekleri Mars'tan Dünya'ya taşımak için tasarlandı.

NASA'nın gezegen bilimi direktörü Lori Glaze, "Mars örneklerinin, şu anda Mars'a taşıyamayacağımız son teknoloji laboratuar araçlarıyla çalıştığımız için, onlarca yıl boyunca yeni bilgiler sağlamasını bekliyoruz" dedi.

Birçok araştırmacı, Mars yüzeyindeki kayaları bilim için büyük bir ilerleme olarak görürken, bazı araştırmacılar ise Kızıl Gezegen'deki mikroskobik yaşam formlarının insanlığın başa çıkmak için yetersiz olduğu ölümcül bir salgına yol açabileceğini dile getirdi.

Uluslararası Mars Örneğinin Geri Getirilmesi Komitesi (ICAMSR), Mars vebasının Dünya'ya taşınmaması gerektiğine işaret ediyor. Komitenin yöneticisi Barry DiGregorio, Mars numunelerindeki patojenlerin tespit edilip, Ay'da izole edilmesi gerektiğini söylüyor.

Bu Mars örnekleri, gezegenimiz için "Mars vebası" da dahil olmak üzere çok büyük riskler oluşturabilir.

Mars örnekleri yeni pandemi yaratma riskine sahip

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'ndaki (ESA) bilim adamları, Kızıl Gezegen'e inen Perseverance gezgini tarafından toplanan örnekleri almak için 2026'da bir iniş modülü başlatmayı planlıyor. Her şey beklendiği gibi giderse Mars toprağı örnekleri, olası mikroorganizmalarla birlikte on yıl içinde gezegene ulaşacak.

NASA'nın açıklamasına göre, Mars'tan Dünya'ya bozulmamış örnekler getirmek, nesillerdir gök bilimi araştırmacılarının hedefi oldu.

Ancak Dr. Gilbert Levin bu fikir konusunda pek hevesli değil. NASA'nın 1975'ten 1983'e kadar devam eden Viking programında çalışan mühendis verdiği demeçte, Mars'ın Dünya için yıkıcı bir etkiye neden olabilecek yaşam formlarına sahip olduğunu söyledi.

Levin, "Bir Mars numunesi 'güvenle' Dünya'ya getirilse bile, numunedeki canlıların 'güvenli' laboratuvardan kaçma ihtimali yüksek" dedi.

ESA ise numunelerin doğrudan karadaki laboratuvarlara götürülmesine gerek olmadığını söylüyor. Ajans, "Mars yüzeyinden fırlatıldıktan sonra örnekleri Mars'ta sabit bir yörüngede bırakmak, mümkün olan birkaç alternatif stratejiden biridir" dedi.

Ancak Kızıl Gezegen'in jeolojisi ve tarihi hakkında net sonuçlara varmak istiyorsak, Mars örneklerinin tüm testlerinin yapılması için dünya üzerindeki laboratuvarlara taşınması gerekiyor.