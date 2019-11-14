Mars Rekabeti Hızla Sertleşmeye Devam Ediyor!

Amerika ve Rusya ile başlayan Mars rekabeti, daha farklı bir noktaya taşınmaya hazırlanıyor. Bir ülke daha bu rekabete dahil olmaya hazırlanıyor.

Evet, Çin.

Keşif Aracı Göndermeye Hazırlanıyor

Çin, geçtiğimiz saatlerde Mars'a göndermeyi planladığı keşif aracı için iniş testi gerçekleştirdi. Cangciakou kentinde düzenlenen test, dünyadaki yer çekiminin üçte birine sahip bir çalışma alanı içerisinde yapıldı. Havada süzülme, engellerden kaçma ve hız düşürerek alçalma gibi ana kategorilerde düzenlenen testleri dünya genelinde pek çok kişi merak ve heyecanla takip etti.

Yapılan testlerin hepsinin başarı ile sonuçlandığını açıklayan Pekin Fırlatma ve İtme Enstitüsü ve ardından "Testler başarı ile sonuçlandı, gidiyoruz." mesajını veren Pekin yönetimi Mars çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini vurgulamış oldu.

Temmuz - Ağustos Aylarında Gidilecek

Tabii burada işin en zorlu kısmını aradaki ulaşım mesafesi oluşturuyor. Bunu yalnızca yük gönderimi olarak değil, sinyal gönderimi olarak da düşünebilirsiniz. Örneğin keşif aracına verilen talimatlar, Mars'a yaklaşık sekiz dakika gibi bir sürede ulaşacak. Bu da Mars görevlerinin yarısından fazlasının başarısız olmasının ana sebebi olarak öne çıkıyor.

Bu noktada olası tehlikelerin algılanması, zamanlamanın ayarlanması ve süre farkının en hafif şekilde atlatılması proje için çok önemli bir rol oynuyor. Daha önce bu tip sorunlarla karşı karşıya gelen NASA, bu sorunları "Yedi dakikalık terör" olarak tanımlamıştı.