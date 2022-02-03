NASA, Mars'ta Şaşırmış Bir Surata Benzeyen Tuhaf Bir Kayaç Keşfetti

Bilinmezi bilmeye çalışmak, henüz keşfedilmemiş olanı bulmayı arzulamak ve bizim dışımızdaki varlıkların yaşamlarına tanıklık etmek istemek insanoğlunun doğasında var. Bu noktada, NASA'nın Mars için gönderdiği uzay aracı Perseverance, gezegen üzerinde tuhaf şekillere sahip kayaç görüntüledi. Mars’tan alınan ilgi çekici görüntülere bir yenisinin daha eklenmesini sağlayan söz konusu görüntüde ise şaşkın bir insan suratını andıran bir kayaç vardı.

Perseverance, Şaşkın İnsan Suratını Andıran Bir Kayaç Buldu

Gelişmiş uzay aracı, herkesin merak ettiği Mars’a dair pek çok görüntü kaydetmiş ve gözler önüne sermişti. Her biri oldukça dikkat çeken görüntüler arasında bu defa, bir kayaç üzerinde bulunan göz benzeri iki delik ve açık bir ağzı andıran çember görüntüsü yer alıyor. İlk bakışta şaşırmış bir insan yüzüne benzetilen kayaç, kamuoyuna paylaşıldığı anda ilgi odağı oldu.

Issole adı verilen kayaç epey eski. Bu nedenle üzerinde çok sayıda delinme ve aşınma izi var. Ancak Issole, sıra dışı görüntüsünün yanı sıra, Perseverance'a çıkardığı zorluklarla da gündeme gelmişti. 29 Aralık'ta NASA, Perseverance'ın numune topladığı sırada çakıl taşları nedeniyle arıza yapmıştı. Bölgedeki çakıl yığını uzay aracının yere sürtünmesine ve örnekleme sisteminin tıkanmasına neden oluyordu.

"Bu Kaya Dönüşüme Şaşırmış Görünüyordu!"

Uzay aracının operasyonlarından sorumlu araştırma ekibinin uzun uğraşları sonucunda Perseverance taş yığınından kurtulmayı başarmıştı. Bunun üzerine Perseverance adına açılmış resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bu kaya dönüşüme şaşırmış görünüyordu!" ifadeleri yer aldırken, paylaşım şu cümlelerle devam etti:

“Neyse ki burada daha önce bırakmak zorunda kaldığım örneğin yerine başka bir tane toplayabildim. Bu, örneklediğim en eski kayaçlardan biri olabilir. Yani gezegenin tarihini anlamamızı sağlayabilir.”

NASA, uzaydan alınan kayaç örneklerini Dünya’ya getirmeyi amaçlıyor. Bu noktada, uzay aracının topladığı numunelerin Kızıl Gezegen'in geçmişine ışık tutması bekleniyor. Dünya'ya getirilip ayrıntılı incelenecek bu örneklerin, gezegende bir zamanlar yaşam olup olmadığına dair kanıtlar sunacağı düşünülmekte.