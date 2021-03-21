Mars Şehir Planı Açıklandı: İşte Mars'a Kurulacak Şehir

Mars için şehir planı oluşturuldu. ABIBOO isimli bir mimarlık ofisi tarafından tasarlanan şehir planı, dikey bir yapıda olmasıyla merak uyandırıyor. Ayrıca Mars'a kurulacak bölgelerin başkentine Nüwa adı verilecek. İşte yaklaşık 30 yıl sonra çalışmalara başlanılması planlanan Mars şehri.

İnsanlar Mars'ı keşfetmeye devam ederken, Kızıl Gezegen'de sürdürülebilir bir şehir inşa etme planları çoktan başlamış durumda. Planlar, dünyanın dört bir yanında ofisi bulunan mimarlık stüdyosu ABIBOO tarafından açıklandı. İlk sürdürülebilir Mars şehri planlarının kullanıma hazır olmasıyla birlikte insanların Mars'ta yaşaması an meselesi.

Yeni tasarım genel olarak beş şehir içeriyor. Mars başkentinin adı Nüwa olacak. Dikey şehir, sakinleri atmosferik basınç ve radyasyondan korumak için bir uçurumun kenarına inşa edilmiş evler, ofisler ve yeşil alanlara sahip. Gezegendeki oksijen büyük ölçüde bitkiler tarafından üretilecek, gıda yüzde 90 bitki temelli olacak ve enerji güneş panellerinden gelecek.

Bununla birlikte Kızıl Gezegen'deki koşullar dostane olmaktan uzak. Atmosferik basınç insanlar için uygun değil ve barınak olmadan yüzeydeki radyasyon öldürücü olabilir. Aşağıdaki video, şirketin 5 ay önce oluşturduğu Nüwa çizimlerini gösteriyor:

Mars için şehir planı oluşturuldu: Başkent Nüwa

ABIBOO'nun kurucusu Alfredo Munoz, "Karşılaşacağımız koşulların neler olduğunu anlamaya çalışmak için bilim insanlarıyla birlikte çalışmaya ve hesaplamaya dayalı çok sayıda analiz yapmak zorunda kaldık" dedi ve şöyle devam etti: "Mars'ın koşullarına çok özel, bunlardan biri yer çekimi, Dünya'daki yer çekiminin yalnızca üçte biri."

Yer çekimi koşulları elverişli olmasa dahi Mars yüzeyinde CO2 ve su elde etmek mümkün. Başkan Munor, "Su, Mars'ın sunduğu en büyük avantajlardan biri, çünkü yapı için uygun malzemeleri elde etmeye yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı. Mimarlık şirketi, inşaat için yalnızca Mars malzemelerini kullanmayı planlıyor.

Mars şehri projesi, Mars Topluluğu tarafından düzenlenen ve uluslararası bilim adamları ve akademisyenlerden oluşan SONet ağının bilimsel çalışmalarının bir parçasıdır. Mimarlık stüdyosu ABIBOO, tasarımları en son bilimsel araştırmalara dayanarak oluşturuyor.

Munoz, "Mars'ta tamamen sürdürülebilir bir şehir geliştirerek elde ettiğimiz bilgiler, dünyada farklı şekilde yapabileceğimiz şeyler hakkında çok fazla bilgi birikimi, fikir ve anlayış getiriyor" diyor.

Mimarlık şirketinin analizine göre, inşaatın 2054'te başlaması ve ilk şehrin 2100'de inşa edilmesi mümkün. Ayrıca her iki yılda bir, gezegenin Dünya'ya en yakın olduğu dönemde yapılacak uçuşlar sayesinde Mars'a ulaşmak yalnızca altı ay sürecek.