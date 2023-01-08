Mars'ta Su Kaynağı Bulundu!

Çeşitli uzay araçları Kızıl Gezegen'in yüzeyini tarayarak NASA'nın Mars hakkında daha fazla bilgi edinme ve Mars'a insanlı bir görev gönderme arayışına yardımcı olabilecek herhangi bir şey arıyor. Şimdi, NASA'nın Curiosity keşif aracı Mars'taki astronotlar için olası bir su kaynağı keşfederek büyük bir atılım yapmış olabilir.

Yeni bir çalışma, Kızıl Gezegen'in yüzeyi hakkında daha fazla bilgi edinmek için Curiosity'nin görevinden eski görüntüleri inceledi. Yüzeydeki haleler bilim insanlarının ilgisini Mars kayalarından örnekler toplamaya yetecek kadar çekmiş olsa da bilim insanları bunlardan ne anlam çıkaracaklarından emin değillerdi ancak şimdi, bu halelerin opal yatakları olabileceğine inanıyorlar.

Mars Yüzeyindeki Su Yakın Zamanda Oluşmuş Olabilir

Bu, Kızıl Gezegen'de opal benzeri tortuların ilk kez keşfedilişi değil. Daha önce NASA'nın Mars Keşif Yörünge Aracı, Mars dünyasının çeşitli bölgelerinde büyük ve soluk toprak parçaları tespit etmişti. 2008 yılında bu tortuların silika olduğuna inanılıyordu ancak daha fazla tortunun varlığı, Mars'taki astronotlar için bir su kaynağı anlamına gelebilir.

Ayrıca su, opal yataklarının gelişiminde kullanılan birincil bir bileşen olduğundan, Mars yüzeyinde daha önce inanılandan çok daha yakın bir zamanda su bulunduğu anlamına geliyor.

NASA'nın hâlihazırda Mars'tan numune alarak Dünya'ya getirmeyi planladığı kayaçlar, bilim insanlarının Dünya'daki bir laboratuvarda incelemesiyle birlikte bu tortular hakkında daha fazla bilgi edinmemiz an meselesi. O zamana kadar bu birikintilerin Mars'ta gelecekteki insan kolonileri için su sağlamada ne kadar etkili olabileceğini tahmin etmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok.