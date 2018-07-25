Mars’ta 20 Kilometre Uzunluğunda Yeraltı Gölü Keşfedildi

İnsanoğlunun yıllardır peşinden gittiği “Mars’ta su var mı?” sorusu, nihayet cevabını bulmuş olabilir. Bilim dergisi Science ’a açıklamalarda bulunan Colorado'daki Southwest Araştırma Enstitüsü'nden jeofizikçi David Stillman, Kızıl Gezegen’in güney buzullarının altında buz ve tuzla kaplı bir göl bulduklarını söyledi.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Mars’ta araştırmalar yapan Mars Ekspresi isimli uzay aracının gezegenin güney kutbuna yakın bölgesinde bir yeraltı gölü keşfettiğini duyurdu.

Devrim niteliğindeki keşifle ilgili konuşan bilim insanları, bulunan yeraltı gölünün Kızıl Gezegen’de çok ilginç bir araştırma alanı yaratacağını belirtiyor.

Batı Antarktika'ya bağlı Ellsworth Gölü'nde çalışmalar yürüten Imperial College London'dan fizikçi Martin Siegert, Mars’ın güney kutbu yakınlarında 1,5 km derinliğinde 200 kilometrekarelik bir alanda buz tabakalarının altında 20 kilometrekarelik bir su birikintisi keşfedildiğini söyledi.

Mars Ekspresi yeraltı araştırmalarını radar dalgaları ile sürdürüyordu. Uzay aracından gelen son veriler Mars’ta su bulunduğu şüphelerini doğruladı. Mars Ekspresi 2012 ile 2015 arasında güney kutup bölgesinde parlak yansımaların varlığını ortaya koymuştu.

Bununla birlikte söz konusu yeraltı gölünün tuz ve buzla kaplı olduğu belirtiliyor. Araştırmacılar, benzer şekilde başka göllerin de olabileceğini söylerken, bu keşfin Mars’ta hayat var mı sorusuna şu an için herhangi bir cevap verdiği vurguluyor.

Keşifle ilgili ayrıntılara bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.