Mars’ta Bulunan Nehir Yatağı Şaşırttı

Bilim dünyası Mars’tan gelen son fotoğrafı konuşuyor. Bilim insanlarına göre bu fotoğraf, Kızıl Gezegen’de 4 milyar yıllık bir nehir yatağını gösteriyor.

Mars Express adlı uzay aracı tarafından çekilen ve Mars’a ait olan yeni fotoğraflar heyecan yarattı.

4 Milyar Yıl Öncesine Ait

Avrupa Uzay Ajansı’na (ESA) göre, bu fotoğraf Kızıl Gezegen'in bir dönem nehir yatağına ev sahipliği yaptığının ispatı niteliğinde.

Nehir yatağının, Mars’ın ekvator bölgesinin hemen güneyinde yer aldığını belirten ESA, nehir yatağının bulunduğu vadiye Nirgal Vallis adını verdi.

Mars'ta Hayat İhtimali Kuvvetlendi

Fotoğrafta görünen nehir yatağının yaklaşık 700 kilometre uzunluğunda olduğu belirtiliyor.

Fotoğrafın, Mars'ta bir dönem hayat olabileceği olasılığını güçlendirdiğine dikkat çekildi.