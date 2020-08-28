SpaceX, Tesla ve Neuralink kurucu ve CEO’su Elon Musk’ın Mars’ta okyanus oluşturulabilir mi sorusuna aradığı yanıt gündemi meşgul etmeyi başardı. Peki gerçekten de böyle birşey olabilir mi? Hadi gelin detaylara birlikte göz atalım.

Dünya dışındaki başka bir gezegeni yaşanabilir hale getirme işine genel olarak “dünyalaştırma” denilmektedir. Elon Musk’ın SpaceX ile geliştirdiği Starship benzeri roket teknolojileri ile birlikte insanlığı Mars’a taşımak istediği artık bir sır değil. Kısa bir süre içerisinde bunu başarmak isteyen ünlü girişimci, şimdilerde başka sorulara yanıt almaya çalışıyor. Bu sorulardan ilki ise Mars okyanusları hakkında oldu.

Mars’ta okyanus oluşturulabilir mi sorusu aslında cevaplanmıştı

Kızıl Gezegen’in topografisi gözler önüne serildiğinde karşımıza çok ilginç bir sonuç çıkıyor. Yapılan çalışmalarda Mars’ta aslında 4,5 milyar yıl önce okyanus olduğu ortaya çıktı.

Elon Musk’ın öncülük ettiği Mars’ı dünyalaştırma çalışmaları, son derece zorlu aşamalara sahip. Bunların önemli bir bölümü için Mars gezegeninin kendi öz kaynakları kullanılmak isteniyor. Böylece herhangi bir şekilde dışarıdan yardım almaya gerek kalmadan Mars yüzeyinde yaşam mümkün olacak.

Mars’ı dünyalaştırma çabasının fantastik bir bilim kurgu filmi ile hemen hemen aynı olduğu herkes tarafından bilinen bir durum. Hatta Musk başta olmak üzere neredeyse bütün yatırımcılar bu durumun farkında. Ancak onlar kısa bir süre içerisinde durumu tersine çevirmek istiyor. Sizce Mars’ta 4,5 milyar yıl önce olduğu gibi yeniden okyanus oluşturmak mümkün mü? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.