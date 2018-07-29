Mars’ta Yaşam İçin Konut Projeleri Tanıtıldı

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars’ta yaşamı mümkün kılacak konutların tasarlanabilmesi için dünya çapında bir proje yarışması başlatmıştı. NASA, Kızıl Gezegen’de yaşayacaklar için düzenlenen konut projeleri yarışmasında finalistleri belirledi.

NASA tarafından 2014 yılında düzenlenen ve dünya genelinde 18 takımın katıldığı proje yarışmasında, finalistlerin belirlenmesinden sonra yarışmayı kazanan takım da belli oldu. NASA, ABD’nin Arkansas eyaletinden katılan takımın yarışmayı kazandığını açıkladı.

Yarışmayı birincilikle tamamlayan takımın projesine göre, robotlar konutların inşa edilmesi için gerekli malzemeyi Mars’tan temin edecekler. Ardından evlerin inşa edilmesi işlemi ise 3D yazıcılar yardımıyla yapılacak. Projeye göre konutların modüller şeklinde inşa edileceği açıklandı. Bu sayede, istenildiği kadar alan elde edilebileceği ve konutlarda istenilen sayıda insanın barınabileceği belirtildi.

En iyi projelerin sunulduğu yarışmada ilk 5’e giren projelerin sahipleri, 100 bin dolarlık primi aralarında paylaştılar. NASA, tasarımları resmi sitesinden de yayınlandı.

Yarışmanın organizatörleri, bu tasarımların, insanoğlunu yeni gezegenlerin kolonileştirmesine bir adım daha yaklaştıracağını umuyor.