Mars'ta Yaşamın Olası İzleri Keşfedildi

İnsanlığın bir sonraki büyük adımı olarak görülen Mars'ın kolonizasyonunun 2030 yılında kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor İnsanlı görevlere başlamadan önce Kızıl Gezegen hakkında hala bilgi toplanmaya devam ediyor. Mars yüzeyinde gezen robotlardan biri olan Perseverance, geçtiğimiz günlerde yaşamın gelişmesine olanak sağlayabilecek bir bölge keşfetti.

Yaşamın evrimleşebilmesi için uygun olmayan ortamıyla tanınan Mars'ta yıllardır yapılan çalışmalara rağmen yaşamada dair hiçbir iz bulunamadı. Fakat yeni keşfedilen yaşam şartlarının uygun olduğu bölge bu durumu değiştirebilir.

Perseverance Mars'ta Organik Moleküller Keşfetti

Bir süredir daha önceden üzerinde su bulunduğu keşfedilen Jezero kraterinin yanında araştırmalar yapan Perseverance, bir kaya üzerinde organik moleküller keşfetti. Organik moleküller genellikle yaşamın varlığına sunulan kanıtlardan biri olarak gösteriliyor. Fakat bu durumda kesin olarak orada bulunan moleküllerin Mars'ta yaşamın varlığına dair kanıt olarak gösterilmesi doğru değil.

Daha önce de Curiosity, organik moleküller içeren bir taş parçası keşfetmişti. Yeni keşfin farklılığı ise bölgenin gerçekten yaşama elverişleri şartları taşıması. Perseverance projesi bilim ekibinden Ken Farley yaptığı açıklamada, "Uzak geçmişte, şimdi Wildcat Ridge örneğini oluşturan kum, çamur ve tuzlar, yaşamın potansiyel olarak gelişebileceği koşulları sağlıyordu." dedi. Böyle bir varsayımı kanıtlamak için toplanan örneklerin mutlaka dünyada incelenmesi gerektiğini belirten Ken Farley, Mars Sample Return kampanyasıyla taşların dünyaya geri dönüşünün bu gizem perdesini ortadan kaldırabileceğini söyledi. NASA, Mars'tan toplanan örnekleri 2030 yılında geri getirmeyi planlıyor. Örneklerin dünyaya dönmesi göreviyle ilgili açıklamalarda bulunan NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı Direktörü Laurie Leshin, "Perseverance'ın büyüleyici örneklerini fırlatmamıa haftalar ve bilim adamlarının onları en ince ayrıntısına kadar inceleyebilmeleri için onları Dünya'ya getirmemize yalnızca birkaç yıl var. Çok şey öğreneceğiz.” dedi.