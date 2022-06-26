Mars'ta Yeni Su İzleri Bulundu

Bilim insanları, Mars'ta suyun varlığına dair uzun süre önce kanıtlar bulmuştu. Bu kanıtlara göre gezegen her zaman kayalık değildi. Bir zamanlar Mars okyanuslarla kaplıydı. Son günlerde yeni bir gelişme yaşandı. 2012 yılından beri Mars'ta gezen Curiosity kara aracı, suyun şekillendirdiği kayalar keşfetti.

NASA tarafından yayınlanan fotoğrafta kayaların aynı Dünya'da olduğu gibi girinti ve çıkıntılara sahip olduğu görünüyor. Bu şekillerin suyun aşındırma gücü sayesinde oluştuğu düşünülüyor.

Mars'ta bulunan Gale Krateri ve çevresinde yaptığı araştırmalarda gezegenin yapısı hakkında birçok bilgi edinen Curiosity, 2021 yılında kızıl gezegene inen yeni kara aracı Perseverance ile birlikte gezegenin sırlarını ortaya çıkarmak için çalışıyor.

Mars'ın Nasıl Kuruduğu Hakkında Yeni Bilgiler Edinildi

Mars'ta geçmişte su olduğu gerçeği yeni bir bilgi değil. Fakat Curiosity'nin yaptığı keşif gezegendeki iklim dengesinin nasıl bozulduğuna dair yeni bilgiler ortaya çıkardı. Mars'ın milyonlarca yıl önce tamamen çöl haline geldiğini düşünen bilim insanları, gezegenin dönüşümünden Dünya'daki iklim krizinin olası sonuçları hakkında bilgiler elde edinebiliyor.

Kızıl Gezegenin Derinliklerinde Hala Su Var!

Gezegen üzerindeki yapılan araştırmalarda Mars derinliklerinde hala sıvı su olabileceği keşfedildi. Gelecekteki insanlı görevler için ortam hazırlamak isteyen NASA, Mars'ın suyuna ulaşmak için derinliklere doğru bir delik açmak istiyor. 2030 yılında gerçekleştirilmek istenen insanlı görevler için sabit bir su kaynağı büyük önem taşıyor. Eğer Mars'ta sıvı su bulunamazsa insanlı görevler uzun süreli olmayabilir.

Geçtiğimzi günlerde Mars'ın geleceğinin insanlık için çok önemli olduğunu düşünen fenomen milyarder Elon Musk, gezegenin kutuplarında bulunan donmuş suyun nükleer bombalarla buharlaştırılarak "dünyalaştırma" yapılabileceğini söylemişti.