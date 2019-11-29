Mars'taki Suyun Yok Olmasıyla İlgili Yeni Keşifler Yapıldı

Dünyadan sonra yaşam olma ihtimali en yüksek olan gezegen hiç şüphesiz Mars diyebiliriz. Ancak bu gezegenle ilgili sırlar henüz tam olarak çözebilmiş değil. İşte Mars gezegeninin başka bir sırrına odaklanan haberimizin detayları.

Mars birçok açıdan hem bilim insanlarının hem de araştırmacıların dikkatini çekiyor. Yeni gelen bilgilere göre bu gezegende her 10 yılda bir oluşan kum fırtınaları suları yok etmiş olabilir. Büyük ölçekli kum fırtınalarını 70 kilometre kadar yükseldiği biliniyor ve bu durum suyun yok olmasının temel nedeni gibi görünüyor.

Mars'taki suyun yok olması tesadüf değil

Hampton üniversitesinden Nicholas Heavens ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'nden yapılan iki yeni araştırma suyun nasıl yok olduğunu ortaya koyuyor.

NASA'nın Mars keşif aracı tarafından toplanan veriler ışığında kum kuleleri denilen yapıların etkisi daha fazla görülmeye başlandı. Kumların içerisinde sıkışıp kalan su yavaş yavaş buharlaştı ve bazıları uzaya kaçtı. Bu durum Mars'ta hiç su kalmamasına neden oldu.

Şu anda Mars'ın atmosferinde su bulunmuyor ve böyle bir sonucun ortaya çıkmasında kulelerini etkili olduğu düşünülüyor. Mars ile ilgili araştırmalar devam ettikçe çok daha çarpıcı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Peki sizce Mars'ta su olma ihtimali var mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.