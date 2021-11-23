Mars'ta Uzay Kıyafetine Gerek Kalmayacak: NASA Harekete Geçti!

Mars'ta uzay kıyafetine ihtiyaç duyulmayacak. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) en yetkili ismi James Lauer Green, ekibi ile birlikte harekete geçti. Araştırma ekibi, Kızıl Gezegen'i daha yaşanabilir hale getirmeyi hedefliyor.

Mars'ta Uzay Kıyafeti Olmadan Gezilebilecek

IndyTurk'teki habere göre NASA'da görevli bilim insanı James Lauer Green'in de yer aldığı bir araştırma ekibi oluşturuldu. Oluşturulan ekip, Mars'I daha yaşanabilir hale getirmek için önemli çalışmalara imza atacak.

NASA tarafından oluşturulan araştırma ekiibi, Kızıl Gezegen'e seyahat edecek astronotların orada Dünya'ya bağımlı olmadan yaşayabilmesi için önemli bir çalışma gerçekleştirecek. Ekip, bunu sağlamak için Mars'ın doğal koşullarını manipüle etmeyi hedefliyor.

Mars'ta yapay bir manyetosfer inşa edilecek. Böylelikle gezegen yüzeyi zararlı radyasyondan arındırılacak ve yüzeydeki ölümcül koşullar iyileştirilecek. Bilim insanlarına göre Dünya'nın güçlü manyetosferi, Güneş'ten gelen elektrik yüklü zararlı parçacıkların yüzeye ulaşmasını önleyerek yaşanabilir ortamı mümkün hale getiriyor.

Kızıl Gezegen'in manyetik alanının oldukça zayıf ve parçalanmış bir durumda olduğu açıklandı. Manyetik alan ayrıca Güneş rüzgarlarının zaman içerisinde Dünya'nın atmosferini ortadan kaldırmasını da önlüyor.

Uzmanlar, Mars'ta daha önce kalın, su açısından zengin bir atmosfer olduğunu fakat güçlü bir manyetik alanı olmadığından dolayı bu atmosferin yok olduğunu ileri sürdü. Bu sebepten ötürü yüzeyinin hemen altında bol miktarda donmuş su barındıran gezegenin zaman içinde makul miktarda nefes alınabilir bir atmosfere sahip olabileceği tahmin ediliyor.

Araştırma ekibi, 2022 yılının ocak ayında Acta Astronautica isimli hakemli bilimsel dergide yayımlanacak yeni makalede, "Mars'ta uzun vadeli bir insan varlığının kurulabilmesi için gezegeni yeniden şekillendirmeyi ciddi bir biçimde düşünmemiz gerekecek" ifadelerine yer verildi.

Manyetik alanın oluşturulması için gezegenin içerisinde veya çevresinde güçlü bir yüklü parçacık akışının mümkün hale getirilmesi büyük bir öneme sahip. Araştırma ekibinde yer alan bilim insanları, bu akışın gezegenin çevresinde oluşturulmasının daha olanaklı olduğunu ifade etti.

NASA'nın oluşturduğu ekip, yörüngesini her sekiz saatte bir tamamlayan Phobos isimli doğal uyduyu kullanarak Mars'ın çevresinde yüklü parçacıklarından meydana gelen bir halka oluşturabileceklerini düşünüyor.

Phobos, Kızıl Gezegen'in çok yakın çevresinde dönüyor. Ekip ise bu yakınlıktan yararlanmak istiyor. Araştırma ekibi, Mars'ın doğal uydusunun yüzeyinde yer alan parçacıkları iyonize edip hızlandırma işlemini gerçekleştirerek Phobos'un yörüngesi boyunca uzanan bir "plazma torus" oluşturmayı amaçlıyor.