Mars'taki Yaşam Kanıtı Sahte Olabilir mi?

Mars'taki yaşam kanıtı sahte olabilir. Geçtiğimiz gün yayınlanan bir çalışmaya göre, Mars'ta bulunan fosiler biyolojik olmayan süreçlerde ortaya çıkma ihtimaline sahip.

Mars'ın milyarlarca yıl önce yaşanabilir olabileceğini gösteren jeolojik kanıtları zaten gördük. Yine de Journal of the Geological Society'de yapılan yeni bir çalışma, bu kanıtların sorgulanabilir olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, şimdiye kadar Mars'ta bulunan bazı fosillerin canlı olmayan süreçlerde oluşmuş olabileceği üzerinde duruyor. Çalışma, NASA ve bilim adamlarının yıllardır üzerinde durduğu kayaları ve fosilleri biyolojik olmayan süreçlerin yaratabilmesinin birçok yolu olduğunu belirtiyor.

Mars'ın yaşam kanıtı sahte olabilir iddiası

Journal of the Geological Society'de Çarşamba günü yayınlanan çalışma, bilim adamlarının teorilerini beslemek için kullanılan olası fosillerin doğada biyolojik olmayabileceğini belirtiyor.

İki üniversitedeki astrobiyologlar, bilinen süreçlerin kanıtlarını gözden geçirdi ve Mars'taki kayalarda gerçeğe yakın tortular oluşturabileceklerini keşfettiler. Bu yeni bilgilere dayanarak, geçmişte bulduğumuz bazı fosillerden biyolojik olmayan süreçler sorumlu olabilir. Bu süreçlerle kaç tane fosilin ortaya çıkmış olabileceği açık değil.

Bu, Mars'ta bir zamanlar yaşam olduğu teorisini tamamen ortadan kaldırmıyor. Mars'ta mantarların yanı sıra canlı mikrobiyal yaşam olduğuna dair başka iddialar da gördük.

NASA, gezegenin yüzeyini keşfetmek için bu yılın başlarında Perseverance Rover'ı da kullandı. Bu gezici numune toplayabilir, analiz edebilir ve Dünya'ya gönderebilir.

Perseverance Rover tarafından gönderildiği zaman bu numuneler daha fazla yaşam kanıtı sağlayabilir. Ayrıca bilim insanlarının toplanan örneklerin gerçek fosiller olduğunu kanıtlamanın daha iyi yollarını bulmalarına yardımcı olabilir. Ancak şimdilik her fosilin gerçek ve yaşamın kanıtı olduğunu varsaymamalıyız.

Araştırmada, araştırmacılar Sean McMahon ve Juli Cosmidis, bunların fosil olduklarını ve canlı olmayan süreçler tarafından yaratılmadıklarını şüphesiz kanıtlamaya çalışmamız gerektiğini belirtiyorlar. Araştırmacılara göre gelecekteki görevler, bilim adamlarının yeni örnekleri doğrulama şekline bağlı olacak.

Çalışmanın özeti şunları söylüyor: "Mars'ta yaşam arayışının, özellikle yaşamın ürünlerine bir şekilde benzeyen ancak biyojenik olmayan nesnelerin, desenlerin veya maddelerin saptanması yoluyla yanlış pozitif sonuçlar üretebileceği kabul edilmelidir.

Rosalind Franklin'in veya Perseverance rover'ın gün ışığına çıkardığı materyallerde gerçekten yaşam kanıtı varsa, şimdi onu bulup tanımamız için büyük bir şansa sahibiz. Burada bizi endişelendiren, yaşamın tespitinde, özellikle yanıltıcı bir şekilde gerçeğe benzeyen abiyotik jeolojik ve kimyasal özelliklerin yanlış yorumlanmasından kaynaklanan yanlış hatalar riskidir."