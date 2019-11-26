Mars Yolculuğu İçin Avrupa Uzay Ajansı Hibernasyon Yöntemini Deneyecek

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından geliştirilen son teknolojiler ile birlikte Mars yolculuğu neredeyse hazır sayılır. Ancak Avrupa Uzay Ajansı yeni bir sistem geliştirerek bu yolculuğu daha kolay hale getirmek istiyor. İşte haberimizin detayları.

Uzay yolculuklarında ve gezegenlerarası çalışmalarda insanlı projeler geliştirilmeye çalışılıyor. Böylece gidilen gezegenlerde çok daha fazla örnek toplama imkanının olması planlanıyor. Ancak bunun için uzun süredir yeni bir teknik geliştiriliyordu. Kuruluş sonunda müjdeyi verdi.

Avrupa Uzay Ajansı astronotların işini kolaylaştırmak istiyor

Mars görevi olarak adlandırılan yolculuk için yaklaşık olarak 5 yıl gibi bir süre belirlendi. Astronot ekibi Mars'a seyahat edecek ve 5 yıl sonra yeniden dünyaya dönecek. Ancak bu süre içerisinde yolculuğun daha konforlu hale getirilmesi gerekiyor.

Avrupa Uzay Ajansı'nın eş zamanı tasarım tesisinde görev yapan Robin Biesbroek, yaptığı açıklamalarda; uzay aracının mimarisini ayarlamak, lojistiğini sağlamak, radyasyona karşı korumak için özel olarak çalıştıklarını ifade etti. Konuşmasının devamında ise hibernasyon yöntemi sayesinde hem konforun artırılacağını hem de uzay aracının üçte bir oranında daha çok hafifleyeceğini ifade etti.

Uzay kuruluşu tarafından yapılacak yeni çalışma ile birlikte, yemek ve su ihtiyaçları gibi gereksinimler büyük oranda azaltılacak. Peki sizce bu yöntem ile birlikte gezegen yolculukları projesi başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.