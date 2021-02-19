NASA, Mars'taki Jezero Krateri'ne benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapısına sahip olan Salda Gölü araştırma sonuçlarını kısa bir süre önce Twitter hesabı üzerinden paylaşmıştı. Bu paylaşımın ardından Salda'da uzun süredir araştırmalar yapan Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı tarafından yapılan açıklamaya göre Salda Gölü, Mars'ın milyarlarca yıl önceki halini gösteriyor olabilir.

Mars'ın Milyarlarca Yıl Önceki Hali, Salda Gölü'nde mi Gizli?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı, Salda'daki araştırma sonuçlarıan ilişkin oldukça önemli açıklama yaptı. Jezero Krateri ile Salda'nın yapılarının benzer olmasından dolayı uzun yıllardır çalışmaların sürdüğünü belirten Prof. Dr. Balcı, yaptığı açıklamada, "Jezero krateri de bazı kriterler göz önüne alarak seçildi. Yaşamın izlerinin aranacağı bir çalışmaya başladı" dedi.

Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı, "Salda Gölü'nün sediman ve minorolojik yapılarının benzer olması Salda Gölü'nün de bir fluval sistemle besleniyor olması gibi benzerlikler nedeniyle bütün bilim camiasında öne çıktı. Salda Gölü Jezero Kraterine yaşam arayışında bir anahtar niteliği taşıyor. Yol haritasını çizmek için kullandığı alanlardan biri" şeklinde konuştu.

Salda'da yapılan çalışmaların Mars için çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Balcı, "Salda Gölü'nün çevresi kaplayan beyaz karbonat oluşumlar mikroorganizma oluşumlar vasıtasıyla oluşmuş. Yani bir bakıma mikrobiyal manifestosu Salda Gölü'nün. Mikrobiyal yollarla oluşmuş bir alanı takip eder ve izlerini anlayabilirseniz Jezero kraterinde nereye gittiğinizde bu yaşamın izlerini bulabilirsiniz bunun için bir kılavuz görevi görüyor. Bu açıdan Salda'da yapılan çalışmalar çok önemli ve önemi de artacak. Salda Gölü, bir bakıma Mars'ın ve erken yer kürenin 3.5 milyar yıl önceki halini gösteriyor olabilir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Balcı, "Perseverance ana misyonu astrobiyoloji, yani yaşamın izlerini aramak. Bu robot, çok iyi bir jeolog. Göl tabanını oluşturan sedimanlardan örneklerden alacak ve bunları daha sonraki bir misyonda yer küreye dönüp daha detaylı bir çalışmaya tabii tutulacak. Bu durum misyonu daha da özel kılıyor" ifadelerine yer verdi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: