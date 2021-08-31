Mars'ta Kalınabilecek Süre Belli Oldu!

İnsanlar için Mars'ta kalınabilecek süre açıklığa kavuşturuldu. İnsanların Kızıl Gezegen'e seyahat yapması söz konusu olduğunda karşılaşılan en büyük engellerden biri olan gezegen koşulları ve bu koşulların insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkileri üzerinde yapılan araştırma sonuçlandı.

Mars'ta yaşamın astronotların sağlığı üzerinde nasıl etkileri olacağı hakkında bilinmeyen hala pek çok nokta bulunuyor. Orada potansiyel olarak zehirli tozdan gezegeni kuşatan ölümcül radyasyona kadar birçok sorun var.

Yeni yapılan bir araştırmaysa Mars'a seyahat yapmanın tehlikelerine ışık tutuyor. Los Angeles'ta yer alan California Üniversitesinden bir araştırma ekibi, insanların uzun bir zamandır merak ettiği sorunun cevabını araştırmanın sonucunda elde ettiği bilgi sayesinde paylaştı.

Mars'ta Kalınabilecek Süre Kaç Yılla Sınırlı?

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırma, bir insanın Kızıl Gezegen'de kalabileceği maksimum görev süresinin 4 yıldan daha az olması gerektiğini ortaya çıkardı. Bu, radyasyona maruz kalma tehlike seviyesinin güvenli seviyede kalmasını sağlayabilir.

Dünya, insanları radyasyondan koruyan bir manyetosfere sahip olduğu için gezegen sınırları içinde bu tür tehlikeler insan için şu anlık risk oluşturmuyor ancak Kızıl Gezegen'de yapılacak bir seyahat, Dünya'nın sınırlarının dışına çıkılarak gerçekleştirileceğinden sahip olunan güvenliğin de yok olmasına neden olabilir ve bu da radyasyona maruz kalınmaya başlanacağı anlamına gelir.

Dünya dışında radyasyona maruz kalmanın sonuçlarının ne olacağı hakkında tahminde bulunmak için çok erken olduğunu belirtmek gerekiyor. Buradaki asıl sorun, iki farklı radyasyon türü ile sınırlı olunması. Araştırmanın yazarları, Güneş'in en aktif olduğu bir sırada Kızıl Gezegen'e bir seyahat görevi düzenlemenin en iyisi olacağını düşünüyor. Bunun sebebi, Güneş faaliyetinin Güneş Sistemi'nin dışından gelen zararlı parçacıklardan bazılarının yönünü saptırabilmesi.

Uzay gemilerini ve astronotları radyasyondan korumak için koruyucu teknoloji mevcut olması sayesinde araştırmacılar mevcut teknolojiden yararlanarak Mars'a gidiş ve dönüşte astronotların ne kadar radyasyona maruz kalabileceğini değerlendirdi. Araştırmacılar, yolculuğun 4 yıldan fazla sürmemesi koşuluyla astronotların güvende kalabileceğini keşfetti.

Araştırmanın ortak yazarı olan Yuri Shprits, çalışma ile elde edilen bulguların mevcut tüm zorluklara rağmen böylesine bir görevin uygulanmasının mümkün olduğunu gösterdiğini belirtti.