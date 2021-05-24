NASA, Mars'ta Organik Tuzların Kaynağını Arıyor

NASA'nın Perseverance isimli gezgini şu anda Mars'ta organik tuzların kaynağını tespit etmeye çalışıyor. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, tuzun yoğun olarak bulunduğu bölgeleri tespit etme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

NASA Neden Mars'ta Organik Tuzlar Bulmak İstiyor?

NASA'nın şu anda Mars'ı keşfetmeye devam eden Perseverance adlı gezgini, yaşamın en önemli bulgularından birini arıyor ve bu bulguların başında tahmin edebileceğiniz üzere tuzun kaynağı geliyor.

Kızıl Gezegen'de bir zamanlar yaşamın olabileceğini gösteren bulgular hakkında fikir sahibi olunsa da yaşam belirtilerini tespit etmek için çevreyi taramak o kadar da basit değil. Yaşamın var olup olmadığını keşfetmek, dikkatli ve özenli bir çalışma gerektiriyor.

Bu tür çalışmalarda hidrojen, oksijen ve nitrojen gibi temel elementlerin yanı sıra karbon içeren organik bileşiklerin aranması gerekir. Bu bileşikler, organizmanın temelini oluşturur. Mars'ta bunların varlığını tespit etmek, o gezegende şu an olmasa da en azından bir zamanlar yaşamın olabileceği anlamına gelir.

NASA'nın Mars'a 2011 yılında fırlattığı Curiosity gezgini, 2018 yılında Mars'ta organik tuzlara dair önemli ipuçları keşfetti. Elde edilen ipuçları, Mars'ın bir zamanlar yaşamın olduğu bir gezegen olduğunun düşünülmesine neden oldu. Curiosity'nin araçları organik bileşiklerin temel göstergelerini vermiş olsa da bunların gerçekten var olduğunu doğrulamadı. Organik bileşiklerin yerini belirlemek bu nedenle gelecekteki araştırmaların nereden yapılacağına dair önemli bir ipucu sağlıyor.

Çalışmaya öncülük eden Jeokimyacı James M. T. Lewis, "Mars'ın herhangi bir bölgesinde yoğun olarak bulunan organik tuzlar tespit edersek bu bölgeleri daha fazla araştırabiliriz ve organik maddelerin daha da iyi korunabileceği derinlerine inmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Lewis'in ekibi, Curiosity'nin tüm araçlarından veri topladı ve daha doğru kanıtlar elde etmek için verileri bir araya getirdi. Ekip, Curiosity'nin numune analiz cihazındaki koşulları yeniden oluşturdu ve bu koşullara maruz kaldıklarında organik tuzlara ne olduğunu inceledi.

Ekip, çalışmanın sonucunun Curiosity tarafından bulunanlarla eşleştiğini tespit etti ve Curiosity'nin 2018'de organik bileşikleri gerçekten tespit ettiği düşüncesine destek vermeye başladı. Lewis, milyarlarca sene boyunca organik kimyayı çözmeye çalıştıklarını ve çalışmalarının meyvesi olması beklenen Kızıl Gezegen'de yaşamın varlığına dair en büyük kanıta ulaşmalarının an meselesi olabileceğine işaret etti.