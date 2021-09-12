Mars'ta Yaşam Olduğuna Dair Yeni İpucu Bulundu!

Bir zamanlar Mars'ta yaşam olduğunu gösteren yeni bir ipucu yakalandı. NASA'nın (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) Mars Keşif Programı kapsamında incelemelere devam eden uzay aracından gelen ve araştırmacılar tarafından detaylandırılan yeni bir görüntü, Kızıl Gezegen'in uzun bir süre boyunca suya sahip olduğunu gösteriyor.

NASA araştırmacılarının analizine göre Jezero kraterinde uzun bir süre boyunca su bulunmuş olabilir. Bu uzun sürenin birkaç yıl değil, on binlerce hatta milyonlarca yıl olarak düşünülmesi gerekiyor. Bu da Mars'ı mikroskobik yaşama nispeten daha uygun halde olabileceğine işaret ediyor.

Su Bulgusu, Mars'ta Yaşam Olabileceğini de Gösteriyor

Perseverance, yaklaşık iki yıl gibi kısa bir süre Mars'la ilgili pek çok önemli keşif yapılmasına yardımcı oldu. NASA araştırmacılarının yeni analize göre Jezero kraterinde bir zamanlar çok uzun bir süre boyunca su bulunmuş olabilir. Bu suyun Mars'ta yer almasının yaklaşık on binlerce yıl ya da milyonlarca yıl sürmesi de gezegeni yaşama elverişli bir hale getiriyor.

Araştırmada yer alan ekip, örneklerden ayrıca kayadan su akarken oluşmuş olabilecek, göz ardı edilemeyecek kadar önemli tuzları da tespit etti. Tuzlar yalnızca Mars'ın sularını sınırlamakla sınırlı kalmamış aynı zamanda yaşam belirtilerini de korumuş olabilir.

Şimdiye kadar alınan iki örneğin de bir kayadan geldiği belirtildi. Mars'ın gizemini daha iyi açıklığa kavuşturmak için bilim insanlarının önünde çok daha uzun bir zaman olsa da program kapsamında bu zamana kadar yapılan keşiflerin tamamı son derece önemli keşiflerdi.

Kayıp Kaya Gizemi Çözüldü

Perseverance, geçen ay Mars'ta bir kaya seçti ve örnek almak için kayayı delmeye başladı. İlk başta her şey yolunda gitse de ekip kontrol ettiğinde numune tüpünde hiçbir şey bulamadı. NASA, bu numune toplama işleminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından kayanın beklenenden daha yumuşak göründüğünü söyledi.

Perseverance, 1 Eylül'de başka bir kayayı deldi ve görüntüleri NASA'ya gönderdi. Geçen seferden farklı olarak olması gereken numune tüpünde yeterli miktarda malzeme vardı.