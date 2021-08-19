Radyasyon Mars'ta Yer Altı Yaşamı Olduğunun Kanıtı Olabilir

Radyasyon, Mars'ta yer altı yaşamı olduğunun önemli bir göstergesi olabilir. Mars'ta yaşama dair bulgu arama çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yaşam izi bulmak için gezegenin yüzeyine değil altına bakmanın daha doğru olacağını ileri sürdü.

Bilim insanları, yeni araştırma ile radyasyonun Kızıl Gezegen'deki yaşamı desteklediğini belirtti. Araştırmaya göre yerin derinliklerinde radyoaktif elementler su moleküllerini parçalayarak yer altı yaşamına olanak tanıyacak maddeler üretiyor.

Radyoliz olarak bilinen süreç, milyonlarca sene boyunca Dünya'daki izole, su dolu çatlaklarda ve kaya gözeneklerinde gözlemlenebilen bakterileri besledi. Astrobiology'de yayımlanan yeni çalışmada da Mars'taki mikrobik yaşama işaret edildi.

Mars'ta Yer Altı Yaşamı Olduğunun Göstergesi: Radyasyon

Toz fırtınaları, kozmik ışınlar ve Güneş rüzgarları, Kızıl Gezegen'in yüzeyine zarar verdiğinden yüzeyde yaşamak elverişsiz bir hale geliyor. Bu nedenle eğer Kızıl Gezegen'de yaşam varsa bu yerin üstünde değil altında olduğu anlamına gelir.

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'nda gezegen bilimcisi ve yeni çalışmanın baş yazarı Jesse Tarnas, "Mars'ta yaşanılabilirlik açısından en iyi ortam yer altıdır" dedi.

Mars'ın yer altını incelemek, bilim insanlarının gezegende hala yaşam formlarının olup olmadığını öğrenmesine yardımcı olabilir. Dünya'ya düşen Mars meteorları, bugün gezegene ait en iyi yer altı örnekleri olarak biliniyor.

Tarnas ve meslektaşları da bu nedenle gök taşlarını inceledi. Bunların mineral yapısını, tane boyutlarını, radyoaktif element bolluğunu göz önünde bulundurarak Mars'taki uydulardan ve uzay araçlarından gelen verilerin yardımına başvurarak Mars kabuğunun gözenekliliğini kontrol etti.

Araştırmacılar, bu sürenin sonunda elde edilen verileri bilgisayar simülasyonuna dahil etti ve bu sayede yer altı bakterilerine güç verebilecek kimyasal bileşenlerin Kızıl Gezegen'de ne kadar üretilebileceğini hesapladı.

Mars'ta eğer su olsaydı gezegenin yüzeyindeki radloyiz milyarlarca yıl boyunca mikrobiyal yaşam formlarını destekleyebilecek ve hatta bu yaşam formlarının bugün hala mevcut olmasını sağlayacaktı.

Rutgers Üniversitesinden gezegen bilimcisi Lujendra Ojha, araştırmanın dışında kalarak bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırma ile ilgili bir açıklamada bulundu. Ojha, Kızıl Gezegen'in kabuğunun su içerip içermediğinin henüz belli olmadığını ifade etti. Mars kabuğunun su içerip içermediğini belirlemek ise atılacak bir sonraki önemli adım olacak.