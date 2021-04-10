Mart 2021 En Çok İndirilen Mobil Oyunlar Belli Oldu

Mart 2021 en çok indirilen mobil oyunlar duyuruldu. Peki, 2021 yılının mart ayında en çok hangi mobil oyunlar indirildi? Supersonic tarafından geliştirilen Join Clash 3D, geçtiğimiz ay da büyük bir başarının altına imza atarak ilk sırada yer aldı. Popüler oyun, ocak ve şubat aylarında da birinci olmuştu. Sensor Tower tarafından yayımlanan listeye dair detaylar haberimizde.

Mart 2021 En Çok İndirilen Mobil Oyunlar Listesi

Sensor Tower tarafından paylaşılan rapora göre mart ayında en çok indirilen mobil oyun Join Clash 3D oldu. Supersonic tarafından geliştirilen oyun, ocak ve şubat ayında da ilk sırada yer almayı başarmıştı. Popüler oyun, geçtiğimiz ay dünya genelinde 27,6 milyon kez indirildi. Join Clash 3D, toplam indirme sayısının yüzde 36,6'sını Hindistan'dan, yüzde 7,6’sını ise Brezilya'dan elde etti.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında yaklaşık 27 milyon indirme sayısı ile Crash Bandicoot: On the Run yer aldı. King tarafından geliştirilen mobil oyun, toplam indirme sayısının yüzde 25,7'sini Amerika Birleşik Devletleri'nden, yüzde 11,7'sini ise Brezilya'dan elde etti. Crash Bandicoot'taki amaç, tıpkı diğer sonsuz koşu oyunlarında olduğu gibi en yüksek puanı elde etmeye çalışmak.

Listenin üçüncü sırasında battle royale türündeki Garena Free Fire yer alırken dördüncü sırada ise Zynga tarafından geliştirilen High Heels konumlandı. Beşinci sırada son zamanların en popüler oyunları arasında yer alan Among Us bulunuyor.

Mart 2021 App Store’un En Fazla İndirilen Mobil Oyunları

Crash Bandicoot: On the Run Project Makeover High Heels 911 Emergency Dispatcher PUBG Mobile Among Us Happy Printer Deep Clean Inc. 3D Homescapes Roblox

Mart 2021 Google Play’in En Fazla İndirilen Mobil Oyunları