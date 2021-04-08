Mart 2021 En Çok İndirilen Uygulamalar Belli Oldu

Mart 2021 en çok indirilen uygulamalar açıklandı. Sensor Tower tarafından yayımlanan rapor ile beraber 2021 yılının mart ayında dünya genelinde en fazla indirilen uygulamalar belli oldu. Listenin ilk sırasında sosyal medya platformu TikTok yer aldı. Geçtiğimiz ay en çok indirilen uygulamalara dair tüm ayrıntılar haberimizde.

Mart 2021 En Çok İndirilen Uygulamalar Neler?

Sensor Tower, yayımladığı rapor ile beraber 2021 senesinin geçtiğimiz ayın en çok indirilen uygulamalarnı duyurdu. Yayımlanan rapora göre dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya platformu TikTok mart ayında da büyük bir başarının altına imza attı. Geçtiğimiz ay 58 milyon kez indirilen sosyal medya uygulaması, toplam indirme sayısının yüzde 11'ini Çin'den, yüzde 10'unu ise Amerika Birleşik Devletleri'nden elde etti.

Geçtiğimiz günlerde büyük veri sızıntısı ile gündeme gelen Facebook, paylaşılan listenin ikinci sırasında yer aldı. Popüler sosyal ağ, geçtiğimiz ay 56 milyon indirme sayısına ulaştı. Toplam indirme sayısının yüzde 25'i Hindistan'dan, yüzde 8'i ise ABD'den elde edildi. Üçüncü sırada görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram yer aldı.

Dördüncü sırada gizlilik sözleşmesi ile uzun bir süre boyunca gündemde kalan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger yer alırken beşinci sırada ise Facebook tarafından geliştirilen anlık mesajlaşma platformu Messenger yer aldı. Son dönemin popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'ın dokuzuncu sırada yer alması ise dikkat çekiyor. Telegram, şubat ayının en çok indirilen uygulamaları listesinde beşinci sırada konumlanmıştı. Görünüşe göre söz konusu mesajlaşma uygulamasına olan ilgi azalıyor.

Mart 2021 App Store’un En Fazla İndirilen Uygulamaları

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