Mart 2021 En Çok Kazanan Mobil Oyunlar Açıklandı

Mart 2021 en çok kazanan mobil oyunlar belli oldu. Sensor Tower tarafından paylaşılan rapora göre Tencent tarafından geliştirilen Honor of Kings, büyük bir başarının altına imza attı.

Mart 2021 En Çok Kazanan Mobil Oyunlar Listesi

Sensor Tower, 2021 yılının mart ayında en çok hasılat elde eden mobil oyunların listesini paylaştı. Paylaşılan listenin ilk sırasında Tencent tarafından geliştirilen Honor of Kings yer aldı. Mart ayında 257,5 milyon dolar kazanmayı başaran mobil oyun, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 63 oranında büyümeyi başardı.

Büyük bir başarının altına imza atan Honor of Kings, mart ayındaki kazanç miktarının yüzde 96,3’ünü Çin’den, yüzde 1,6'sını Tayland'dan ve yüzde 1,2'sini Tayvan'dan elde etti. Ücretsiz olarak oynanabilen oyunda uygulama içinde satın alınabilecek ögeler yer alıyor.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile yer aldı. Popüler oyun, 240,5 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. PUBG Mobile, elde ettiği kazancın yüzde 59,7'sini Çin'den, %9,8'sini ise Amerika Birleşik Devletleri'nden elde etti.

En çok kazanan oyunlar listesinin üçüncü sırasında miHoYo tarafından geliştirilen Genshin Impact bulunuyor. Dördüncü sırada CyberAgent tarafından geliştirilen Uma Musume Pretty Derby yer alırken beşinci sırada ise Coin Master isimli yapım konumlandı. Listenin tamamı şu şekilde:

Mart 2021 App Store’un En Fazla Kazanan Oyunları

Honor of Kings PUBG Mobile Genshin Impact Uma Musume Pretty Derby Roblox Three Kingdoms Strategic Rise of Kingdoms Fantasy Westward Journey Pokemon GO Candy Crush Saga

Mart 2021 Google Play'in En Fazla Kazanan Oyunları