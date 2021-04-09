Mart Ayında En Çok İndirilen PS Store Oyunları Listelendi

Sony tarafından hazırlanan bir tablo ile Mart ayında en çok indirilen PS Store oyunları açıklandı. Bakalım geride bıraktığımız ay içerisinde kullanıcılar, hangi oyunları tercih etmişler? Detaylar haberimizde.

Mart Ayında En Çok İndirilen PS Store Oyunları Listesi

Bildiğiniz gibi her ay bilhassa yapılan indirimler ile birçok oyunu kütüphanemize ekliyoruz. Sony ise her ayın sonunda genel bir bilgilendirme yapıyor. Bu sayede, Avrupa, Birleşik Devletler ve Kanada genelinde PlayStation kullanıcılarının hangi oyunları daha çok tercih ettiklerini öğrenme fırsatımız oluyor. Mart ayına girmemizle birlikte, bu tablonun bir yenisi yayınlandı.

Hemen aşağıdaki listeye bakacak olursak, Birleşik Devletler ve Kanada genelindeki PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcıları Mart ayında Call of Duty: Black Ops Cold War oyununa daha çok ilgi göstermişler. Avrupa bölgesinde ise PlayStation 4 sahipleri Minecraft ve PlayStation 5 sahipleri de FIFA 21 ile vakit geçirmişler. PlayStation VR platformunda Beat Saber Birleşik Devletler ve Kanada ve Avrupa bölgesinde zirvede yer almış iken, ücretsiz oyunlar kategorisinde de Fortnite PlayStation 4 ve PlayStation 5’te Birleşik Devletler ve Kanada ve Avrupa bölgesinde yaşayan oyuncuların yoğun ilgi gösterdiği oyun olmuş. Listelerin tamamına aşağıdan bakabilirsiniz.

Mart Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS5 Oyunları

Call of Duty: Black Ops Cold War Marvel’s Spider-Man: Miles Morales NBA 2K21 It Takes Two Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Assassin’s Creed Valhalla Crash Bandicoot 4: It’s About Time Demon’s Souls FIFA 21 Watch Dogs: Legion Mortal Kombat 11 Madden NFL 21 Disco Elysium – The Final Cut Hitman 3 Sackboy: A Big Adventure Dead by Daylight: Special Edition Immortals Fenyx Rising Yakuza: Like a Dragon Godfall Borderlands 3

Mart Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen PS5 Oyunları

FIFA 21 Call of Duty: Black Ops Cold War It Takes Two Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Crash Bandicoot 4: It’s About Time Assassin’s Creed Valhalla WRC 9 FIA World Rally Championship Mortal Kombat 11 Demon’s Souls Disco Elysium – The Final Cut Watch Dogs: Legion NBA 2K21 Hitman 3 Sackboy: A Big Adventure Immortals Fenyx Rising Mortal Shell: Enhanced Edition Borderlands 3 Dead by Daylight: Special Edition Yakuza: Like a Dragon

Mart Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS4 Oyunları

Call of Duty: Black Ops Cold War Minecraft Grand Theft Auto V NBA 2K21 Little Nightmares The Forest Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Call of Duty: Modern Warfare Friday the 13th: The Game Need for Speed Heat Little Nightmares II MLB The Show 20 Red Dead Redemption 2 Ghost of Tsushima Gang Beasts Shotgun Farmers The Crew 2 Assassin’s Creed Valhalla Watch Dogs: Legion Mortal Kombat 11

Mart Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen PS4 Oyunları

Minecraft Call of Duty: Black Ops Cold War Grand Theft Auto V Tom Clancy’s Rainbow Six Siege FIFA 21 Little Nightmares NBA 2K21 The Forest The Crew 2 Battlefield V Fall Guys: Ultimate Knockout Call of Duty: Modern Warfare Guilty Gear Xrd Rev.2 A Way Out Need for Speed Heat Friday the 13th: The Game Need for Speed Gran Turismo Sport Tomb Raider: Definitive Edition Gang Beasts

Mart Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS VR Oyunları

Beat Saber Job Simulator Superhot VR Swordsman VR The Walking Dead: Saints & Sinners Gorn Rick and Morty: Virtual Rick-ality The Walking Dead Onslaught Vader Immortal: A Star Wars VR Series Doom 3: VR Edition

Mart Avrupa’da En Çok İndirilen PS VR Oyunları

Beat Saber Job Simulator Superhot VR Astro Bot Rescue Mission Blood & Truth Swordsman VR Doom 3: VR Edition The Walking Dead: Saints & Sinners Marvel’s Iron Man VR Gorn

Mart Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen Ücretsiz PS4 ve PS5 Oyunları

Fortnite Call of Duty: Warzone Rocket League Apex Legends Destiny 2 Genshin Impact Vigor Rec Room Brawlhalla Rogue Company

Mart Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen Ücretsiz PS4 ve PS5 Oyunları