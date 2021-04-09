  1. Tamindir
  2. haber
  3. Oyun
  4. Mart Ayında En Çok İndirilen PS Store Oyunları Listelendi

Mart Ayında En Çok İndirilen PS Store Oyunları Listelendi

Sony, PlayStation günlük sayfasından yayınladığı yeni listeler ile Mart ayında en çok indirilen PS Store oyunlarını açıkladı. İşte o oyunlar!

Orçun Çavuşoğlu
Orçun Çavuşoğlu -

Sony tarafından hazırlanan bir tablo ile Mart ayında en çok indirilen PS Store oyunları açıklandı. Bakalım geride bıraktığımız ay içerisinde kullanıcılar, hangi oyunları tercih etmişler? Detaylar haberimizde.  

Mart Ayında En Çok İndirilen PS Store Oyunları Listesi 

Bildiğiniz gibi her ay bilhassa yapılan indirimler ile birçok oyunu kütüphanemize ekliyoruz. Sony ise her ayın sonunda genel bir bilgilendirme yapıyor. Bu sayede, Avrupa, Birleşik Devletler ve Kanada genelinde PlayStation kullanıcılarının hangi oyunları daha çok tercih ettiklerini öğrenme fırsatımız oluyor. Mart ayına girmemizle birlikte, bu tablonun bir yenisi yayınlandı.  

Hemen aşağıdaki listeye bakacak olursak, Birleşik Devletler ve Kanada genelindeki PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcıları Mart ayında Call of Duty: Black Ops Cold War oyununa daha çok ilgi göstermişler. Avrupa bölgesinde ise PlayStation 4 sahipleri Minecraft ve PlayStation 5 sahipleri de FIFA 21 ile vakit geçirmişler. PlayStation VR platformunda Beat Saber Birleşik Devletler ve Kanada ve Avrupa bölgesinde zirvede yer almış iken, ücretsiz oyunlar kategorisinde de Fortnite PlayStation 4 ve PlayStation 5’te Birleşik Devletler ve Kanada ve Avrupa bölgesinde yaşayan oyuncuların yoğun ilgi gösterdiği oyun olmuş. Listelerin tamamına aşağıdan bakabilirsiniz. 

Mart Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS5 Oyunları  

  1. Call of Duty: Black Ops Cold War 
  2. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 
  3. NBA 2K21 
  4. It Takes Two 
  5. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege 
  6. Assassin’s Creed Valhalla 
  7. Crash Bandicoot 4: It’s About Time 
  8. Demon’s Souls 
  9. FIFA 21 
  10. Watch Dogs: Legion 
  11. Mortal Kombat 11 
  12. Madden NFL 21 
  13. Disco Elysium – The Final Cut 
  14. Hitman 3 
  15. Sackboy: A Big Adventure 
  16. Dead by Daylight: Special Edition 
  17. Immortals Fenyx Rising 
  18. Yakuza: Like a Dragon 
  19. Godfall 
  20. Borderlands 3  

Mart Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen PS5 Oyunları  

  1. FIFA 21 
  2. Call of Duty: Black Ops Cold War 
  3. It Takes Two 
  4. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege 
  5. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 
  6. Crash Bandicoot 4: It’s About Time 
  7. Assassin’s Creed Valhalla 
  8. WRC 9 FIA World Rally Championship 
  9. Mortal Kombat 11 
  10. Demon’s Souls 
  11. Disco Elysium – The Final Cut 
  12. Watch Dogs: Legion 
  13. NBA 2K21 
  14. Hitman 3 
  15. Sackboy: A Big Adventure 
  16. Immortals Fenyx Rising 
  17. Mortal Shell: Enhanced Edition 
  18. Borderlands 3 
  19. Dead by Daylight: Special Edition 
  20. Yakuza: Like a Dragon  

Mart Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS4 Oyunları  

  1. Call of Duty: Black Ops Cold War 
  2. Minecraft 
  3. Grand Theft Auto V 
  4. NBA 2K21 
  5. Little Nightmares 
  6. The Forest 
  7. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege 
  8. Call of Duty: Modern Warfare 
  9. Friday the 13th: The Game 
  10. Need for Speed Heat 
  11. Little Nightmares II 
  12. MLB The Show 20 
  13. Red Dead Redemption 2 
  14. Ghost of Tsushima 
  15. Gang Beasts 
  16. Shotgun Farmers 
  17. The Crew 2 
  18. Assassin’s Creed Valhalla 
  19. Watch Dogs: Legion 
  20. Mortal Kombat 11  

Mart Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen PS4 Oyunları  

  1. Minecraft 
  2. Call of Duty: Black Ops Cold War 
  3. Grand Theft Auto V 
  4. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege 
  5. FIFA 21 
  6. Little Nightmares 
  7. NBA 2K21 
  8. The Forest 
  9. The Crew 2 
  10. Battlefield V 
  11. Fall Guys: Ultimate Knockout 
  12. Call of Duty: Modern Warfare 
  13. Guilty Gear Xrd Rev.2 
  14. A Way Out 
  15. Need for Speed Heat 
  16. Friday the 13th: The Game 
  17. Need for Speed 
  18. Gran Turismo Sport 
  19. Tomb Raider: Definitive Edition 
  20. Gang Beasts  

Mart Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS VR Oyunları  

  1. Beat Saber 
  2. Job Simulator 
  3. Superhot VR 
  4. Swordsman VR 
  5. The Walking Dead: Saints & Sinners 
  6. Gorn 
  7. Rick and Morty: Virtual Rick-ality 
  8. The Walking Dead Onslaught 
  9. Vader Immortal: A Star Wars VR Series 
  10. Doom 3: VR Edition  

Mart Avrupa’da En Çok İndirilen PS VR Oyunları  

  1. Beat Saber 
  2. Job Simulator 
  3. Superhot VR 
  4. Astro Bot Rescue Mission 
  5. Blood & Truth 
  6. Swordsman VR 
  7. Doom 3: VR Edition 
  8. The Walking Dead: Saints & Sinners 
  9. Marvel’s Iron Man VR 
  10. Gorn  

Mart Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen Ücretsiz PS4 ve PS5 Oyunları  

  1. Fortnite 
  2. Call of Duty: Warzone 
  3. Rocket League 
  4. Apex Legends 
  5. Destiny 2 
  6. Genshin Impact 
  7. Vigor 
  8. Rec Room 
  9. Brawlhalla 
  10. Rogue Company  

Mart Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen Ücretsiz PS4 ve PS5 Oyunları  

  1. Fortnite 
  2. Rocket League 
  3. Call of Duty: Warzone 
  4. Apex Legends 
  5. Destiny 2 
  6. Genshin Impact 
  7. Brawlhalla 
  8. Rec Room 
  9. World of Tanks 
  10. War Thunder 

Mart 2021 En Çok İndirilen Uygulamalar Belli Oldu MOBİL Mart 2021 En Çok İndirilen Uygulamalar Belli Oldu

YORUMLAR