Mart Ayında En Çok İndirilen PS Store Oyunları Listelendi

Sony tarafından hazırlanan bir tablo ile Mart ayında en çok indirilen PS Store oyunları açıklandı. Bakalım geride bıraktığımız ay içerisinde kullanıcılar, hangi oyunları tercih etmişler? Detaylar haberimizde.
Mart Ayında En Çok İndirilen PS Store Oyunları Listesi
Bildiğiniz gibi her ay bilhassa yapılan indirimler ile birçok oyunu kütüphanemize ekliyoruz. Sony ise her ayın sonunda genel bir bilgilendirme yapıyor. Bu sayede, Avrupa, Birleşik Devletler ve Kanada genelinde PlayStation kullanıcılarının hangi oyunları daha çok tercih ettiklerini öğrenme fırsatımız oluyor. Mart ayına girmemizle birlikte, bu tablonun bir yenisi yayınlandı.
Hemen aşağıdaki listeye bakacak olursak, Birleşik Devletler ve Kanada genelindeki PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcıları Mart ayında Call of Duty: Black Ops Cold War oyununa daha çok ilgi göstermişler. Avrupa bölgesinde ise PlayStation 4 sahipleri Minecraft ve PlayStation 5 sahipleri de FIFA 21 ile vakit geçirmişler. PlayStation VR platformunda Beat Saber Birleşik Devletler ve Kanada ve Avrupa bölgesinde zirvede yer almış iken, ücretsiz oyunlar kategorisinde de Fortnite PlayStation 4 ve PlayStation 5’te Birleşik Devletler ve Kanada ve Avrupa bölgesinde yaşayan oyuncuların yoğun ilgi gösterdiği oyun olmuş. Listelerin tamamına aşağıdan bakabilirsiniz.
Mart Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS5 Oyunları
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- NBA 2K21
- It Takes Two
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- Assassin’s Creed Valhalla
- Crash Bandicoot 4: It’s About Time
- Demon’s Souls
- FIFA 21
- Watch Dogs: Legion
- Mortal Kombat 11
- Madden NFL 21
- Disco Elysium – The Final Cut
- Hitman 3
- Sackboy: A Big Adventure
- Dead by Daylight: Special Edition
- Immortals Fenyx Rising
- Yakuza: Like a Dragon
- Godfall
- Borderlands 3
Mart Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen PS5 Oyunları
- FIFA 21
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- It Takes Two
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Crash Bandicoot 4: It’s About Time
- Assassin’s Creed Valhalla
- WRC 9 FIA World Rally Championship
- Mortal Kombat 11
- Demon’s Souls
- Disco Elysium – The Final Cut
- Watch Dogs: Legion
- NBA 2K21
- Hitman 3
- Sackboy: A Big Adventure
- Immortals Fenyx Rising
- Mortal Shell: Enhanced Edition
- Borderlands 3
- Dead by Daylight: Special Edition
- Yakuza: Like a Dragon
Mart Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS4 Oyunları
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Minecraft
- Grand Theft Auto V
- NBA 2K21
- Little Nightmares
- The Forest
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- Call of Duty: Modern Warfare
- Friday the 13th: The Game
- Need for Speed Heat
- Little Nightmares II
- MLB The Show 20
- Red Dead Redemption 2
- Ghost of Tsushima
- Gang Beasts
- Shotgun Farmers
- The Crew 2
- Assassin’s Creed Valhalla
- Watch Dogs: Legion
- Mortal Kombat 11
Mart Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen PS4 Oyunları
- Minecraft
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Grand Theft Auto V
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- FIFA 21
- Little Nightmares
- NBA 2K21
- The Forest
- The Crew 2
- Battlefield V
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- Call of Duty: Modern Warfare
- Guilty Gear Xrd Rev.2
- A Way Out
- Need for Speed Heat
- Friday the 13th: The Game
- Need for Speed
- Gran Turismo Sport
- Tomb Raider: Definitive Edition
- Gang Beasts
Mart Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS VR Oyunları
- Beat Saber
- Job Simulator
- Superhot VR
- Swordsman VR
- The Walking Dead: Saints & Sinners
- Gorn
- Rick and Morty: Virtual Rick-ality
- The Walking Dead Onslaught
- Vader Immortal: A Star Wars VR Series
- Doom 3: VR Edition
Mart Avrupa’da En Çok İndirilen PS VR Oyunları
- Beat Saber
- Job Simulator
- Superhot VR
- Astro Bot Rescue Mission
- Blood & Truth
- Swordsman VR
- Doom 3: VR Edition
- The Walking Dead: Saints & Sinners
- Marvel’s Iron Man VR
- Gorn
Mart Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen Ücretsiz PS4 ve PS5 Oyunları
- Fortnite
- Call of Duty: Warzone
- Rocket League
- Apex Legends
- Destiny 2
- Genshin Impact
- Vigor
- Rec Room
- Brawlhalla
- Rogue Company
Mart Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen Ücretsiz PS4 ve PS5 Oyunları
- Fortnite
- Rocket League
- Call of Duty: Warzone
- Apex Legends
- Destiny 2
- Genshin Impact
- Brawlhalla
- Rec Room
- World of Tanks
- War Thunder
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