Mart Ayında Monster Hunter World: Iceborne'a Yeni Yaratıklar Eklenecek

Oyuncuların yoğun ilgi gösterdiği Monster Hunter World: Iceborne için Capcom tam destek sunmaya devam ediyor. Japon teknoloji devi, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için sıradaki büyük güncellemelerin hazırlıklarına devam ediyor. Bu bağlamda, oyuna eklenecek olan iki yeni canavarı tanıtan yeni bir fragman yayınlandı.

Mart ayında PlayStation 4 ve Xbox One versiyonları için eklenecek olan iki yeni yaratık Raging Brachydios ve Furious Rajang olacak. Bu iki canavar, oyunun PC versiyonuna bu platform için de Nisan ayında yayınlanacak olan üçüncü büyük güncelleme ile eklenecekler.

Raging Brachydios, ilk olarak Monster Hunter 4 oyununda karşımıza çıkmış olan farklı bir tür Brachydios. Furious Rajang ise Monster Hunter Freedom Unite oyununda tanışma fırsatı bulduğumuz ve Rajang yaratığının revizyondan geçirilmiş hali oluyor. Yani bu iki yaratık da genel olarak seri için birer ilk olmayacaklar.

Son olarak, 12 Mart 2020 tarihinde Monster Hunter World: Iceborne oyununun ikinci büyük PC güncellemesinin yayınlanacağını hatırlatalım. Bu güncelleme ile bu versiyona Stygian Zinogre ve Safi'jiiva adıyla iki yeni yaratığın yanı sıra Guiding Lands için karla kaplı Tundra Region eklenecek.

Yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.