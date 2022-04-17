Oyun sektöründe 2010 senesinden bu yana yaşanan köklü değişimler meyvelerini vermeye başladı. 2022 yılı itibarıyla konsol ve PC oyunlarında doğrudan bir rakip haline gelmeyi başaran akıllı telefonlar, özellikle sektörde büyük bir yer kaplıyor. Kullanıcıları eğlendiren mobil oyunlar, zaman ve mekan fark etmeksizin kullanıcıların ilk tercihlerinden biri olmayı başarıyor.

Son zamanlarda teknolojinin de gelişmesiyle, mobil oyunların grafik kalitesinde de büyük bir artış yaşandı. Bu gelişmeyle beraber mobil oyunlara olan talep de her geçen gün artıyor. Peki, 2022 Mart ayında en çok hangi mobil oyunlar tercih edildi?

Mart Ayının En Çok İndirilen Mobil Oyunları Belli Oldu

Mobil sektörünün en önemli analiz araçlarından biri olan Sensor Tower, geçtiğimiz aya ilişkin analizlerini yayınladı. En çok indirilen mobil oyunlar listesini paylaşan Sensor Tower’a göre; Mart ayının en çok indirilen oyunu HOMA GAMES tarafından geliştirilen Merge Master oldu. Merge Master, 28 milyon indirmeyle zirvede yer aldı. Bunun yanında oyunu yüzde 38’le en çok Hindistan’daki kullanıcıların indirdiği görüldü.

Listenin ikinci sırasında ise Garena Free Fire yer alıyor. Şubat ayında zirvede yer alan oyun, Mart ayında ikinci sıraya geriledi ve koltuğunu Merge Master’a kaptırdı. Oyun, 2021 Mart ayına göre yüzde 41,8’lik bir artış yaşadı ve 25,5 milyon indirme sayısına ulaştı. Diğer yandan oyunu yüzde 35,5’le yine en çok Hindistan’daki kullanıcıların indirdiği görüldü.

Üçüncü sırada ise bir zamanın en popüler oyunlarından biri olan Subway Surfers, genel indirmelerde olmasa da App Store’da uzun bir süre sonra yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Küresel mobil oyun sektörü, Mart 2022’de App Store ve Google Play Store’da 4,7 milyar indirme sayılarına ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 oranında artış kaydetti. Mart ayında mobil oyunlara en çok ilgi gösteren ülke 761 milyon indirme ile toplam yüklemelerin yüzde 16’sını oluşturan Hindistan oldu. ABD, yüzde 8,7 ile ikinci ve Brezilya ise yüzde 7,6 ile üçüncü sıradan kendine yer buldu.