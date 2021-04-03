AnTuTu Mart Ayının En İyi Android Telefonlarını Açıkladı

Mart ayının en iyi Android telefonları neler? Akıllı telefon kullanıcı olarak Benchmark testleri ile yakından tanıdığımız AnTuTu tarafından geçtiğimiz ayın en iyi Android telefonları listelendi. Paylaşılan listede amiral gemisi akıllı telefonlar yer aldı. Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Mart Ayının En İyi Android Telefonları Listesi

Xiaomi Black Shark 4 Pro (765.579) Oppo Find X3 Pro (542.078) RedMagic 6 Pro (541.100) Asus Rog Phone 5 (729.300) Vivo X60 Pro+ (726.216) iQOO 7 (725.478) Redmi K40 Pro (719.798) Xiaomİ Mi 11 (710.581) Meizu 18 (710.459) Meizu 18 Pro (698.611)

Benchmark testleri ile tanınan AnTuTu, Mart 2021 en iyi Android telefonlarını sıraladı. Geçtiğimiz ayın en iyi amiral gemisi telefonları listesinin tamamını Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 888 işlemcisi oluşturuyor.

AnTuTu tarafından paylaşılan mart ayının en iyi amiral gemisi telefonları listesinin ilk sırasında Black Shark 4 Pro modeli yer almayı başardı. Gücünü Snapdragon 888 işlemcisinden alan cihazda 12 GB RAM yer alıyor. Paylaşılan listenin ikinci sırasında Oppo Find X3 Pro yer alırken dördüncü sırasında ise RedMagic 6 Pro konumlandı.

Mart 2021 En iyi Orta Seviye Android Telefonları

Redmi 10X 5G Redmi 10X Pro 5G Vivo S7t Nova 7 Pro Nova 7 Nova 8 Pro Honor 30 Nova 8 Honor X10 Honor 30S

Benchmark testleri ile yakından tanıdığımız AnTuTu, geçtiğimiz ayın en başarılı orta seviye akıllı telefonları listesini de paylaştı. Paylaşılan listenin ilk sırasında 399.923 puan ile Redmi 10X 5G yer alıyor. Gücünü Dimensity 820 işlemcisinden alan cihazda 8 GB RAM mevcut. İkinci sırada ise Dimensity 820 işlemci ve 8 GB RAM'in yer aldığı Redmi 10X Pro 5G konumlandı.

Üçüncü sırada gücünü Dimensity 820 işlemcisinden alan Vivo S7t modeli yer alırken dörcüncü sırada ise Nova 7 Pro bulunuyor. Vivo S7t modeli 393 bin 918 puan alır iken Nova 7 Pro ise 390 bin 828 puan almayı başardı.