Mart Ayının Games With Gold Oyunları Ortaya Çıktı

Şubat ayına veda edip Mart ayına geçiş yapacağımız şu zamanlarda Sony ve Microsoft, yeni ayda PlayStation Plus ve Games With Gold abonelerine verecekleri yeni ücretsiz oyunların duyurularını yapıyorlar. Sony bu defa erken davrandı ve Mart ayının PlayStation Plus oyunlarını açıkladı. Yazılım devinin cevabı ise fazla gecikmedi. Microsoft, Mart ayında verilecek olan Games With Gold oyunlarını duyurdu.

Games With Gold servisi abonelerine verdiği ücretsiz oyunları ile yüzümüzü güldürmeye devam ediyor, Microsoft. Bu zamana kadar birçok kaliteli yapımı beğenimize sunmuştu. Mart ayı da kısmen farklı olmayacak. Adventure Time: Pirates of the Enchiridion, Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2, Star Wars: Republic Commando ve Metal Gear Rising: Revengeance, Games With Gold abonelerine sunulacak olan oyunlar olacaklar.

Adventure Time: Pirates of the Enchiridion (1 - 11 Mart 2019)

Adventure Time: Pirates of the Enchiridion oyununda Land of Ooo bölgesinin dünyanın geri kalanı ile irtibatı bir şekilde kopuyor. Finn ve beraberindeki mürettebatı, yeni inşa ettikleri tekne ile ne olduğunu öğrenmek için yola çıkıyorlar. Yolculukları sırasında da tabii ki yeni arkadaşlıkların kurulmasının yanı sıra sürtüşmeler de yaşanmıyor değil.

Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 (16 Mart - 15 Nisan 2019)

PopCap Games tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanmakta olan Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2, ilk oyun için bir devam oyunu olarak karşımıza çıkıyor. İlk oyunun oynanış mekaniğine büyük ölçüde bağlı kalınan ikinci oyunda, sekiz yeni bitki ve yeni zombi sınıfları, Garden Ops modunun yeni versiyonu olan Graveyard Ops ve Garden Ops ile Graveyard Ops modlarının değiştirilmiş versiyonu olan Herbal Assault modu geliyor. Çoğu karakterin ve modun geri döndüğü Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 oyununda, farklı sınıfların da farklı yetenekleri var.

Star Wars: Republic Commando (1 - 15 Mart 2019)

2005 yılında Xbox ve PC için çıkmış olan Star Wars: Republic Commando, LucasArts tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmıştı. Unreal Engine motorunun kullanıldığı oyun, Star Wars kronolojisinde Klon Savaşları sırasındaki bir zamanda geçiyor. Seçkin Klon askerlerden oluşan bir ekibin kontrolünde olduğumuz Star Wars: Republic Commando oyununda, yolumuz Kashyyyk, Geonosis ve terk edilmiş uzay gemisi Prosecutor de dahil olmak üzere birçok yerden geçiyor.

Metal Gear Rising: Revengeance (16 - 31 Mart 2019)

Metal Gear Rising: Revengeance, NieR: Automata ve Vanquish gibi kaliteli yapımlarla tanıdığımız PlatinumGames tarafından PlayStation 3, PC ve Xbox 360 için geliştirilmiş ve Konami tarafından yayınlanmıştı. Daha sonradan geriye uyumluluk desteği ile Xbox One kullanıcılarıyla da buluşmuş olan Metal Gear Rising: Revengeance, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots oyunun dört yıl sonrasındaki bir zamanda geçen yan senaryolu bir Metal Gear serisi üyesi. Raiden karakterini yönettiğimiz hikayede, Desperado Enforcement isimli özel askeri bir şirkete karşı mücadele veriyoruz.