Mart Ayının İkinci Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar Belli Oldu

Microsoft’un aylık oyun abonelik servisi Game Pass, her ay iki parça hâlinde kütüphanesine yeni oyunlar eklemeye devam ediyor. Mart ayının ikinci kısmında Game Pass’e eklenecek oyunlar ise bugün belli oldu.

Dealabs’in yaptığı habere göre Mart ayının ikinci yarısında popüler oyunlardan F1 2021‘in de aralarında olduğu 8 farklı oyun servise dâhil edilecek. Bu ayın son gününde Prey ve Dishonored'in yapımcılarının elinden çıkacak olan Weird West de ilk gününde Game Pass'e dâhil olacak. Bir diğer dikkat çeken yapım ise Paradox'un son şaheseri Crusader Kings 3. Yalnızca Xbox Series S ve X konsollarına gelecek yapım artık Game Pass sayesinde daha uyguna konsollar üzerinden deneyimlenebilir.

Tabii her zaman olduğu gibi servisten kaldırılacak oyunlar da bulunuyor. Mart ayının ikinci yarısında servise eklenecek ve kaldırılacak oyunların tam listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Mart Ayının İkinci Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

Shredders (17 Mart - Cloud, PC & Xbox Series X|S)

The Dungeon Of Naheulbeuk (17 Mart - Cloud, PC & Xbox Series X|S)

Tainted Grail: Conquest (22 Mart - Xbox Series X|S)

Zero Escape: The Nonary Games (22 Mart - Cloud, PC & Xbox Series X|S)

F1 2021 (24 Mart - Xbox Series X|S)

Norco (24 Mart - PC)

Crusader Kings 3 (29 Mart - Xbox Series X|S)

Weird West (31 Mart - Cloud, PC & Xbox Series X|S)

Xbox Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar