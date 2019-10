Martha is Dead, LKA Stüdyosunun Yeni Oyunu Olacak

Psikolojik korku türündeki oyunlar piyasada eskisi kadar sık bulunmuyor ama yine de sayılı stüdyolar halen bu türe giren oyunların üzerinde çalışmaya devam ediyorlar. İtalya menşeli LKA bunlardan bir yenisine imza atacak. LKA ve Wired Productions arasında yapılan anlaşma neticesinde Martha is Dead duyurusu yapıldı.

2016 yılında satışa sunulan The Town of Light sonrasında geliştirilme aşamasına geçilen Martha is Dead, 2020 yılı içerisinde PC (Steam) üzerinden satışa sunulacak. Aynı ilk oyunda olduğu gibi İtalya menşeli geliştirici yine gerçek mekanlarda geçen ve tarih ile uyum sağlayan birden fazla katmana ayrılmış olan korku oyunuyla karşımıza çıkacak.

1944 yılının Toskana bölgesinde geçecek olan Martha is Dead oyununda, Alman ve Müttefik güçleri arasında devam etmekte olan çatışma sırasında boğulmuş bir kadın cesedi bulunuyor. Hikayeyi öldürülen kadının ikiz kardeşinin gözlerinden göreceğiz. Karakterimiz bir yandan yaşanan kaybın şiddetli travması ile başa çıkmaya çalışacakken aynı zamanda da vahşi cinayetin ardındaki gizemi çözmeye çalışacak.

Unreal Engine 4 ile geliştirilen Martha is Dead, gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisinin nimetlerinden de sonuna kadar faydalanacak.

Oyunun duyurusu ile yayınlanan tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.