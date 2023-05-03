Martı, Çalışanlarına 200 Milyon TL'lik Hisse Dağıttı

Paylaşımlı elektrikli scooter şirketi olarak kurulan, kısa sürede büyüyerek Türkiye'nin önemli teknoloji şirketlerinden biri haline gelen Martı, New York'ta halka açılmadan önce çalışanlarına önemli bir paylaşım yaptı.

4 yıl içerisinde dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden biri olmayı başaran Martı, New York Borsası'na açılmadan önce çalışanlarına 200 milyon TL değerinde hisse dağıttı.

Oğuz Alper Öktem: "Yalnız Yiyen Yalnız Ölür"

Hızlı gitmek istiyorsan tek başına, uzağa gitmek istiyorsan ekibinle koş demiştik. Martı olarak New York’ta halka açılma öncesi çalışanlarımıza 200 milyon TL’lik hisse veriyoruz! https://t.co/2odSWYeJIb — Oğuz Alper Öktem (@OguzAlperOktem) May 3, 2023

New York Borsası'na açılan sayılı Türk firmalarından biri olmaya hazırlanan Martı, sıklıkla şirket içi paylaşım ve çalışan mutluluğu noktasında takındıkları duruşla gündeme geliyor. Firma, önemli bir halka arz öncesi 200 milyon TL değerinde hisse dağıtarak duruşlarını kantlamış durumda.

Twitter'da konu hakkında açıklamalarda bulunan Türk girişimci Oğuz Alper Öktem yıllar önce verdiği röportajda söylediği, "Yalnız yiyen yalnız ölür." sözüne dikkat çekerek çalışan refahının önemini vurguladı.

Sözlerine, "Martı’yı kurduğumuz gün bunun uzun bir yolculuk olacağını biliyorduk. Çok çalıştık ve 4 yıl içinde dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden biri olmayı başardık. Bu başarıda kuşkusuz büyük pay Martı çalışanlarının." diyerek devam eden Öktem, çalışanlarıyla birlikte yarattıkları eserden gurur duyduklarını belirtti.