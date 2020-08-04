Martı Scooter'lara Plaka Geliyor: Kiralama Fiyatları Artacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), paylaşımlı scooter sektörünü düzenlemek amacı ile elektrikli scooter yönetmeliği hazırladı. İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, yapılan çalışma hakkında detayları paylaştı.

Utku Cihan tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

Yönetmelik, paylaşım ücretlerinde taban ve tavan fiyatlarını belirlerken bu sınırları elektronik tam bilet ücretine göre düzenleyecek. Taban ve tavan fiyat kriterleri hem lisans sahibi olacak firmaları mağdur etmeyecek hem de küçük ölçekli firmaların rekabet ortamında ayakta kalabilecekleri piyasa koşullarını yaratmayı amaçlamakta.

Buna göre yönetmelik gereği scooter açılış ücreti iki tam elektronik bilet fiyatını, dakika başı kullanım ise bir tam elektronik bilet ücretini aşamayacak. Aynı zamanda açılış ücreti yarım tam bilet, dakika başı kullanım ücreti üçte biri tam elektronik ücretinin altında olamayacak.

Hem kullanıcıya hem de lisans sahibi işletmeye çeşitli cezaları içeren bir yaptırım cetveline sahip yönetmelik, scooterlerın tüm yönlerden görülebilir kimlik numarasına (plaka) sahip olmasını gerektiriyor. Böylece araçların kullanım sırasında ve kullanım dışı zamanlarda sebep olabileceği ihlallere dair şikayetlerin bu plaka numaraları üzerinden daha sağlıklı yapılabilmesini sağlanacak.

Firmalar yönetmelik gereğince hem kullanıcılarına mobil/web uygulama üzerinden eğitim vermek zorunda ve aynı zamanda yılda en az bir kez bilinçlendirici kitlesel kampanya yapmak zorunda olacak.