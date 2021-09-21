Marvel, Avengers 5 Onayını Shang-Chi'ye Gizlemiş

Marvel, Avengers 5 onayı için küçük sürprizler yapacak gibi görünüyor. Shang-Chi ve On Halka Efsanesi'nde yer alan birkaç sahne, Marvel'ın yeni Avengers filmine ışık tuttuğunu gösteriyor.

Marvel, MCU 4. Faz yapımlarının çoğunu açıkladığından beri, Avengers 5 filminin kaçınılmaz olduğunu açıklıyoruz. Kevin Feige & Co., filmin çıkış tarihini henüz onaylamadı ve MCU 4. Faz'ı listelerken projeden bahsetmedi bile.

Ancak Avengers'ın MCU'daki en kazançlı franchise olduğunu biliyoruz. Bildiğiniz üzere Avengers, büyük süper kahramanların en tehlikeli tehditleri üstlenmek için buluştuğu bir film serisi. Aynı zamanda hikayelerin ve karakterlerin kapandığı büyük bütçeli bir franchise.

4. Faz'daki 4 TV şovu ve iki filmden sonra Feige sonunda Avengers 5 filminin yapım aşamasında olduğunu doğruladı. Herhangi bir ayrıntı vermedi ve hayranları "herkesi bir araya getirmeye başlamadan önce destanı inşa etmek için zamana ihtiyacı olduğu" konusunda uyardı.

Avengers 5 ile ilgili resmi olmayan onay, Shang-Chi ve On Halka Efsanesi'nden geliyor. Marvel'ın yeni Shang-Chi filmini izlemeyi düşünüyorsanı dikkat edin, aşağıda bazı spoiler bölümler yer alıyor.

Marvel'dan Avengers 5 geliyor

Shang-Chi ve On Halka Efsanesi'ndeki iki sahneden biri Avengers 5 planlarıyla alakalı ve başından beri tüm izleyicilere açık bir şekilde gösterilmişti.

Marvel'ın Avengers 5 ipucusu, Wong'un (Benedict Wong) Shang-Chi (Simu Liu) ve Katy'yi (Awkwafina) alıp sohbet için Sanctum'a götürdüğü sahnede yer alıyordu: Video konferans yoluyla görünenler Bruce Banner veya Hulk (Mark Ruffalo) ve Captain Marvel (Brie Larson).

Bu sahne fark edildiğinden beri bizi şaşırtan Bruce Banner oldu. Endgame'de gördüğümüz Hulk yerine, eski Banner'ı gördük. Bruce neden oradaydı ve Profesör Hulk'a ne oldu?

Ayrıca On Halka'nın evrene bir işaret göndermesi ve Avengers ekibine ne olduğu hakkında hiçbir fikrinin olmama ayrıntısı da dikkat çekiciydi. Ne Wong ne de diğerleri On Halka'nın neyden yapıldığını bilmiyordu.

Marvel'ın genel olarak yapmayı sevdiği şey de zaten bu: Marvel'ın sunduğu küçük ipuçlarını analiz etmeye çalışırken her şeyi gözden geçirmelisiniz. Banner'ın görünümünü, On Halka'nın kökenini ve potansiyel çok yönlü tehdidi açıklamaya çalışmalısınız.