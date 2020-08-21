Marvel's Avengers Açık Beta Testi Bugün Başlıyor

Marvel's Avengers açık beta testi bugün itibarıyla başlayacak. Eğer oyunu satın almadan önce denemeyi istiyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın.

Crystal Dynamics ve Eidos Montreal ortaklığında geliştirilen ve Square Enix tarafından yayınlanacak olan Marvel's Avengers ile buluşmaya az bir zaman kaldı. 4 Eylül 2020 tarihinde satışa sunulacak.

Bildiğiniz gibi 7 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla beta testi süreci başlamıştı. PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında aşamalı olarak oyuncular ile buluşturulan beta testi, bugün itibarıyla bütün oyuncuların erişimine açılacak. TSİ 21:00 sıralarında başlayacak ve 23 Ağustos 2020 Pazar günü TSİ 21:00 sıralarında sona erecek. Yani Marvel's Avengers oyununu tam kırk sekiz saat boyunca denemeniz mümkün olacak. PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One üzerinden ön-yükleme ile indirmeye başlayabilirsiniz.

Marvel's Avengers Açık Beta Testi İçeriğinde Neler Var?

Peki açık beta testinin içeriğinde neler var? Beta testi sırasında üç hikaye görevinin yanı sıra, tek başınıza veya dört oyuncuya kadar kooperatif oynayabileceğiniz görevler, War Zone ve Drop Zones görevleri, karakter gelişimleri ve HARM-room meydan okumaları sizi bekleyecek. Ayrıca

Eğer Fortnite oyuncusuysanız ve PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında Square Enix ve Epic Games hesaplarınızı ilişkilendirirseniz, beta testindeki üç HARM-room meydan okuması tamamlamanız durumunda Fortnite için Hulkbuster stili ile Hulk Smashers Pickaxe kazanmanız mümkün olacak.

İleride Marvel's Avengers oyununu satın almayı planlıyorsanız, açık beta testine katılmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü, ana oyun için çeşitli ödüller açmanız mümkün oluyor. Ne var ki, beta testinde kaydettiğiniz aşama ana oyuna taşınmayacak. Diğer bir deyişle, nihai sürümde her şeye baştan başlamak durumunda olacaksınız.