Marvel's Avengers'a Olan Destek Sona Eriyor: Son Güncelleme Yayınlandı!

Çıkışının üzerinden üç yıldan az bir süre geçen Marvel's Avengers'a verilen destek sona eriyor. Crystal Dynamics bugün Marvel's Avengers için bu yılın sonlarına doğru oyundan kaldırılmadan önce oyuna bazı son özellikler ve hata düzeltmeleri ekleyen 2.8 güncellemesini yayınladı.

Crystal Dynamics güncellemeyi bir blog yazısı aracılığıyla duyurdu ve oyunculara destekleri için teşekkür etti. Güncelleme, oyuna bazı son özellikler getirmeye odaklanıyor ve bir dizi yeni hata düzeltmesi içeriyor.

2.8 Güncellemesi ile Oyuna Neler Ekleniyor?

2.8 güncellemesi, oyunun kozmetik ürünlerinin birçoğunu daha erişilebilir hâle getiriyor, Shipments and Hero Challenge Cards sistemlerini oyundan tamamen kaldırıyor ve bunun yerine ödüllerini Marketplace'e koyuyor. Güncelleme ayrıca oyuncuların oyun içi kredi bakiyelerini otomatik olarak oyun içi kaynaklara dönüştürüyor ve Hero's Catalysts ve Fragment Extractors'ları kazanılan Fragments ve XP üzerinde kalıcı 1,5x çarpana dönüştürüyor.

Ayrıca, 1 Nisan'dan önce en az bir Trophy kazanan oyunculara teşekkür hediyesi olarak Iron Man'in Variable Threat Response Battle Suit'i verilecek.

Peki siz desteği kesilmeden önce Marvel's Avengers oynamayı planlıyor musunuz veya oynadınız mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.