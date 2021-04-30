Marvel'ın Bir Sonraki Ana Düşmanı Sızdırıldı

2019 yılında yayınlanan Avengers: Endgame ile birlikte Marvel Sinematik Evreni, pek çok kişinin beklemediği oranda çarpıcı bir şekilde değişim gösterdi. Marvel, büyük bir meydan savaşından önce temel hatları oturtmak için çabalarken, hayranları heyecanlandıracak çeşitli hikayeler için de ter döküyor gibi gözüküyor. Tüm bunları bir kenara bırakırsak, geçtiğimiz saatlerde ortaya atılan devasa bir sızıntı ile birlikte Marvel'ın bir sonraki ana düşmanı ortaya çıkmış olabilir.

Avengers'ın Bir Sonraki Ana Düşmanı Kim Olacak?

Tahmin edebileceğiniz üzere yeni bir Avengers filmine giriş yapmadan önce, şirketin sinematik evrende kullanacağı yeni kahramanlarla ve bunların düşmanları ile karşılaşmamız gerekecek. Bu noktada önümüzdeki dönemlerde yayınlanacak olan filmler; yeni kahramanları, yeni olay örgülerini ve yeni düşmanları daha ayrıntılı bir şekilde ele alacaktır.

Bu kısımdan sonrası ufak spoiler içerebilir ancak başlıkta zaten bunu kabul ederek geldiğinizi düşündüğüm için devam ediyorum: Söz konusu sızıntılara göre Green Goblin, başlangıçta Spider Man'in daha sonrasında ise Avengers'ın ana düşmanı olarak konumlandırılabilir.

Tabii ki Green Goblin'in Avengers ekibi için ne kadar zorlayıcı bir düşman olabileceğine yönelik çeşitli endişeler mevcut. Bu noktada söz konusu karakterin hangi yollarla çok daha güçlü bir hale getirilebileceğine yönelik çeşitli sızıntılar ve söylentiler var ancak buna dair kesin bir işaret yok.

Başlangıçta da bahsetmiş olduğumuz gibi söz konusu sızıntı, yalnızca bir iddiadan ibaret. Diğer tüm sızıntılarda olduğu gibi bunu da mesafeli bir şekilde yargılamak doğru olacaktır. Şirketin geleceğe yönelik planlarını önümüzdeki dönemlerde daha net bir şekilde öğrenmeyi bekliyoruz.

Peki siz bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Green Goblin, Avengers'ın bir sonraki ana düşmanı olmalı mı yoksa bunun için uygun bir aday değil mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.