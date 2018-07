Marvel, “Doctor Strange 2” Filminin Çekileceğini Doğruladı

İlk “Doctor Strange” filminin başarısından sonra birçok kişi serinin devam filminin çekilmesini umut ediyordu. Marvel son dönemde “Avengers Infinity War”, “Avengers 4”, “Black Panther” gibi yapımları sinemaseverler ile buluşturmuş ancak “Doctor Strange 2” filminin gelip gelmeyeceğiyle ilgili bir açıklama yapmamıştı. Kevin Feige ile yapılan bir röportajda nihayet Doctor Strange 2 filminin çekileceği kesinleşmiş oldu.

Doctor Strange filminden sonra, serinin devam filmiyle ilgili kafalarda çok fazla soru işareti oluşmuştu. Devam filmi çekilecek mi, başrol oyuncusu Benedict Cumberbatch devam filminde olacak mı gibi sorular bir süredir gündemdeydi. CinemaBlend‘in Kevin Feige ile yaptığı bir röportajda bu soruların çoğu için yanıtlar bulunmuş oldu. Feige, Doctor Strange 2 nin çekileceğini doğruladı ve devam filminin, ilk yapımdan yıllar sonrasını konu alacağını açıkladı.

CinemaBlend’e açıklamalarda bulunan Kevin Feige, “Film sayısını yılda üçe çıkarmamızın sebeplerinden birisi de bu sayede izleyicilerin beğenisini kazanan yapımların devam filmlerini çekebiliyor olmamız (çünkü insanların sevdiği karakterlerin hikayelerini devam ettirmeyi seviyoruz). Bunların yanı sıra kimsenin duymadığı yeni yapımlar yapmaya da devam ediyoruz. Ancak yeni yapımlarla uğraştığımızı duyan insanlar bize, bunu neden yapıyorsunuz diye soruyorlar. Bu komik bir soru, sonuçta tüm bu karakterlerin ortaya çıkacakları bazı yapımlar da olmalı. Doctor Strange için yeni bir film yaptığımızda ki kesin olarak yapacağız, ilk filmden yıllar sonrasını anlatacak.” dedi.

Kevin Feige ve Benedict Cumberbatch’ın açıklamalarına bakıldığında her ikisi de benzer açıklamalar yaparak, Doctor Strange 2’nin ne zaman geleceğini tam olarak bilmediklerini söyledi. Bunun yanı sıra şu sıralar Marvel’in birkaç yeni film ve devam filmini sinemaseverler ile buluşturmak üzere olduğunu da biliyoruz. “Spider-Man: Homecoming”, “Captain Marvel” ve “Avengers 4”ün devam filmlerinin 2019’da sinemalarda olacağını biliyoruz ancak “Black Panther” ve “Guardians of the Galaxy” için devam filmlerinin gelip gelmeyeceğini henüz bilmiyoruz.

