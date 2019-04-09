Marvel Evreni’nin 4. Aşamasında X-Men Karakterleri Olmayacak

2008 yılında Iron Man ile başlattığı Marvel Sinematik Evreni’nde birbirinden başarılı tam 22 filme imza atan Marvel Studios, Avengers: Endgame’in ardından yepyeni bir sayfa açacak. 11 yıllık mirasın baş aktörlerinden Kevin Feige, Marvel evrenin geleceğiyle alakalı merak edilenleri cevapladı.

26 Nisan’da vizyona girecek olan Avengers: Endgame, aynı anlatı dünyasında yer alan tüm Marvel filmlerinin doruk noktası olacak. MCU’nun 11 yıllık ilk perdesini kapatacak olan stüdyo, birçoğu geçmişte yaşanan olaylara odaklanan yeni filmlerle hikayenin bir sonraki bölümü olan Marvel Sinematik Evreni’nin dördüncü etabına başlayacak.

Hatırlayanlar olacaktır; Disney, mart ayında 21st Century Fox'un eğlence alanındaki varlıklarını 71 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Bu da, Marvel’ın bundan sonraki filmlerinde X-Men ve Fantastic Four karakterlerinin de yer alabileceği anlamına geliyor.

Bu karakterleri 2020 yılında başlayacak olan dördüncü evrede görmeyi bekleyen Marvel hayranları, biraz hayal kırıklığına uğrayabilir. io9 ’a konuşan Marvel Studios Başkanı Kevin Feige, X-Men’in MCU’daki macerasının ne zaman başlayacağı ile soruya şöyle cevap veriyor:

“Her şey daha yeni başladı ve üzerinde çalıştığımız beş yıllık plan, Fox anlaşmasından önce şekillendi. Bu yüzden X-Men’in nerede, ne zaman ve nasıl yer alacağı hakkında fazla bir şey söyleyemiyoruz. Hepsi yuvaya geri döndü; ancak evrenin bir parçası olmaları uzun bir zaman alacak”

Black Widow, Doctor Strange 2 ve diğerleri...

Bu beş yıllık planın Black Widow, Doctor Strange 2, The Eternals ve Shang-Chi gibi filmlerle başlaması muhtemel. Ne yazık ki, Feige konu hakkında derinlemesine konuşmaktan kaçıyor. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi, Endgame’deki hikayenin zarar görme ihtimali olabilir. Zira komplo teorisyenleri bugünlerde her buluttan bir nem kapıyor.

Gelecek beş yılda inşa edecekleri sayfanın geçmiş ve gelecek arasında bir köprü kuracağını söyleyen Feige, “İzleyicilerin zaten tanıdığı ve sevdiği bazı karakterle yeni hikayeyi anlatmaya nasıl devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Ayrıca hardcore Marvel hayranlarının bile tanımadığı ve duymadığı yeni karakteri nasıl tanıtabiliriz diye de kafa patlatıyoruz. Bu gerçekten heyecan verici” ifadelerini kullanıyor.

Şimdi sorduğumuz birçok sorunun cevabını, 26 Nisan’da vizyona girecek olan Avengers: Endgame ile alacağız. O zamana kadar tüm gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip etmeye devam edin.