Marvel Fantastic Four Filmi İçin Kolları Sıvadı!

Marvel Studios'un yaklaşmakta olan Fantastic Four filmi için uzun bir oyuncu seçimi sürecine başladığı bildiriliyor. İlk duyurusundan iki buçuk yıl sonra, Marvel'in ikonik süper kahraman grubu için oyuncu kadrosu arayışına girişi birçok hayranı şimdiden heyecanlandırdı. Marvel Fantastic Four filmi için kolları sıvadı. İşte detaylar!

Diğer Marvel projeleriyle ilgili kanıtlanmış bir sicile sahip olan Twitter kullanıcısı MyTimeToShineHello'ya göre, Marvel filmi için oyuncu seçim sürecine nihayet başlandı. MyTimeToShineHello'nun iddiası, yakında çıkacak bazı Marvel filmlerinin doğrulanmamış bir dökümünü yayınlayan başka bir sızdırıcı Hendrio Pratama tarafından da desteklendi.

Pratama'ya göre, iki tanınmış aktör süper kahraman filminde rol almak için zaten anlaşma yapmış, Marvel ise kadroya katmak için iki göreceli yeni oyuncu daha arıyor. Şimdilik görüşülen isimler arasında Charlize Theron (Mad Max: Fury Road, The Old Guard) ve Justin Timberlake (The Social Network, Trolls) var. Bu bilgiyi Pratama'ya kimin sağladığı belli değil, bu yüzden şimdilik resmi açıklama gelene kadar pek ümitlenmemenizi öneririm.

Marvel Studios Başkanı Kevin Feige, Temmuz 2019'da bir Fantastic Four filminin geliştirilmekte olduğunu açıkladı. O zamandan beri, proje hakkında aldığımız tek resmi güncelleme Jon Watts ile ilgili ve Marvel, Spider-Man: No Way Home yönetmeninin Fantastic Four'un ilk filmini yöneteceğini doğruladı.

MCU ile ilgili diğer haberlerde, 26. Marvel filmi Eternals nihayet 12 Ocak'ta Disney Plus'ta yayınlandı. Sinemalara gelecek bir sonraki MCU filmi, altı hafta süren yeniden çekimleri yakın zamanda tamamlanan Doctor Strange in the Multiverse of Madness olacak. Peki siz Marvel Studios'un yaklaşmakta olan Fantastic Four filmi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Heyecanlı mısınız? Hangi oyuncuları kadroda görmek isterdiniz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.