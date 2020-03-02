Marvel Future Revolution Android ve iOS Cihazlarda Oynanabilir Olacak

Güney Koreli mobil oyun geliştiricisi Netmarble, süper kahraman markasına dayanan yeni mobil oyunu duyurdu. Marvel: Future Revolution, Android ve iOS cihazlara geliyor!

Netmarble ve Marvel, PAT East etkinliğinde yeni mobil oyun Marvel Future Revolution’ı duyurdu. Marvel Future Revolution, mobil platformlar için bir açık dünya rol yapma oyunu. 70 milyonun üzerinde oyuncusu olan aksiyon rpg oyunu Marvel: Future Fight’ın halefi olacağı söylenen Marvel Future Revolution’da kötü adamlar tarafında Red Skull, Margon Mordo, M.O.D.O.K, Green Goblin ve Red Goblin; süper kahramanlar tarafında Doctor Strange, Spider-Man, Captain Marvel ve Captain America kesin olarak yer alacak.

Hikayesini Marvel Comics yazarı Marc Sumerak’ın yazdığı açık dünya RPG oyunu Marvel: Future Revolution’ın çıkış tarihine ilişkin bilgi paylaşılmamakla birlikte ön kayıtlar da açılmadı. Marvel’ın mobildeki ilk açık dünya rpg oyununa adresinden kayıt olunabiliyor.