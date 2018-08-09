Marvel, Guardians 3’te James Gunn’ın Senaryosunu Kullanacak

Marvel, James Gunn ve Guardians of the Galaxy üçgeninde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Görünen o ki, Marvel serinin devam filminde Gunn’ın yazmış olduğu senaryoyu kullanacak.

Ünlü yönetmen James Gunn’ın Guardians of the Galaxy 3 projesinden kovulmasının yankıları devam ediyor. Süreçten haberi olmayanlar için kısaca özet geçmek gerekirse, Gunn’ın geçmişte çocuk pornografisini övücü tweetler attığı ortaya çıkmış ve bunun üzerine Marvel’ın çatı şirketi Disney, ünlü yönetmeni kovmuştu.

Olayın ardından başlatılan imza kampanyaları ve oyunculardan gelen talepler Disney’i kararından döndüremeye yetmedi. Ayrıca Guardians of the Galaxy 3 filminin kime emanet edileceği konusu da henüz netlik kazanmadı. Dahası 2019 yılında vizyona girmesi planlanan filmin ertelenme olasılığı da bir hayli kuvvetli.

The Hollywood Reporter 'ın güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre Marvel, serinin üçüncü halkasında Gunn’ın kaleme aldığı senaryoyu kullanacak. Buna ek olarak, Marvel’ın Guardians'da olmasa da belki de diğer projelerde Gunn ile çalışmaya hala açık olduğu belirtiliyor. Haberde, Disney, Marvel ve Gunn'in temsilcileri arasındaki görüşmelerin devam ettiği bilgisi de yer alıyor.

Gunn ile yolları ayırarak Marvel hayranlarının tepkisini çeken şirket, hiç olmazsa senaryoyu değiştirmeyerek ünlü yönetmenin ruhunu yaşatmak istiyor olabilir. Guardians of the Galaxy filmlerinde Drax karakterine hayat veren Dave Bautista, geçtiğimiz günlerde yaptığı Twitter paylaşımında, ünlü yönetmenin işten çıkarılmasını “saçmalık” olarak nitelendirmişti.

“James Gunn’ın olmadığı bir Guardians’a çalışmak için imza atmadım” diyen Amerikalı aktör, Marvel’ın Gunn’ın yazdığı senaryoyu kullanmaması halinde projeden ayrılabileceğinin sinyalini vermişti.